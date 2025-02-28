Маск назвал имя следующего президента США

Американский предприниматель Илон Маск назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса будущим главой Белого дома.

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Фото: Brian Snyder / Reuters Слева направо: Дональд Трамп, Илон Маск, Джей Ди Вэнс

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Лучший вице-президент и наш будущий президент»,— прокомментировал Илон Маск в соцсети X публикацию одного из пользователей о господине Вэнсе.

Джей Ди Вэнсу 40 лет. С января 2023 года он занимал пост сенатора от Республиканской партии от штата Огайо в Конгрессе США. Перед выборами 2016 года господин Вэнс критиковал Дональда Трампа, однако изменил позицию и поддержал его на выборах 2020 года.

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны. По его словам, они отошли от фундаментальных ценностей, которые разделяют США. Основная угроза демократии в Европе, подчеркнул господин Вэнс, исходит не от России, Китая или любого другого внешнего игрока, а изнутри.

Подробнее о Джей Ди Вэнсе — в материале «Ъ» «Самый удобный вице-президент».