Иностранные бренды померились долями

По итогам текущего года доля европейских брендов в общем объеме открытий новых магазинов в России может увеличиться почти вдвое, до 50%. Число выходящих в РФ марок увеличится с семи до 12. Впрочем, говорить о массовом возвращении европейских ритейлеров пока не приходится. Подходящих западным крупным игрокам торговых площадей в стране не так много, новые магазины активно открывают местные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что по итогам 2025 года доля европейских брендов, вышедших на российский рынок, увеличится на 21 процентный пункт (п. п.) год к году, до 50%, “Ъ” сообщили в консалтинговой компании CORE.XP. По прогнозам консультантов, в этом году в России появится 12 новых марок из Европы; в прошлом году их было семь. Этот тренд фиксируют и в IBC Real Estate, по данным которой в этом году в РФ будут запущены магазины семи европейских ритейлеров, их доля в общем объеме новых открытий вырастет на 13 п. п., до 43%. Аналитики не раскрывают названия европейских сетей, планирующих выходить на российский рынок.

Всего в этом году в России появится 25 новых зарубежных марок, прогнозируют в CORE.XP. Из заявленных к выходу на российский рынок брендов 79% — сети фешен-сегмента. Доля ритейлеров, продающих бытовую технику и электронику, а также парфюмерно-косметическую продукцию, составляет, соответственно, 14% и 7%.

После ухода из РФ ряд международных марок оставил за собой торговые площади, которые сейчас пустуют: их стараются заполнить локальные партнеры зарубежных сетей, официально прекративших свою деятельность в стране, отмечают в CORE.XP. По словам аналитиков компании, контрагенты, работающие в основном с ритейлерами из Италии, Германии и Франции, пытаются открыть свои магазины. Однако сейчас для массового выхода иностранных сетей препятствием является как раз дефицит качественных площадок, считает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Ирина Царькова.

Бренды, впервые выходящие в РФ, и те, кто решил вернуться, будут рассматривать для размещения пространства в знаковых торгцентрах, где сейчас имеют минимальную вакансию, отмечает руководитель департамента маркетинговых исследований CMWP Андрей Шувалов. Доля свободных помещений в торгцентрах Москвы за 2024 год снизилась на 4 п. п., до 8%,— это сопоставимо с показателем, который был до пандемии, говорит руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай. Дефицит сохранится, поскольку объем ввода крупных торговых объектов в целом по стране все еще минимален, поясняет Ирина Царькова.

Тем не менее многие западные бренды, хотя и рассматривают возможность вернуться на российский рынок, занимают выжидательную позицию, так как геополитическая ситуация остается неопределенной, отмечают в CORE.XP. В компании также добавляют, что ряд иностранных ритейлеров пока не может четко выстроить свои перспективы развития на российском рынке.

Кроме того, российские потребители сейчас активно переориентируются на продукцию активно развивающихся локальных компаний, говорит Екатерина Ногай. Так, только в сегменте массмаркета (средний чек до 3 тыс. руб.) на сеть off-price магазинов Familia в 2024 году пришлось 5,3% от общего объема трансакций среди офлайн-ритейлеров, у Sin (создан на базе российских магазинов Sinsay польской LLP Group) и Gloria Jeans — 3,9% и 3,1% соответственно (см. “Ъ” от 19 февраля). По словам госпожи Ногай, покупатели готовы приобретать товары международных брендов только при условии высокого качества и гибкой ценовой политики.

В свою очередь, для локальных ритейлеров одной из основных проблем в случае возврата крупнейших международных брендов станет значительный «кредит доверия» к таким компаниям, отмечает руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании CMWP Полина Афанасьева. При этом, по данным CORE.XP, марки из Азии, доля которых в новых открытиях в 2025 году составит 43%, продолжат свою экспансию на российском рынке.

София Мешкова