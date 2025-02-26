Москалькова предложила проверять возраст всех интернет-пользователей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает нужным регламентировать процесс верификации возраста пользователей в интернете для защиты детей от «негативного контента». Об этом сказано в подготовленном омбудсменом докладе по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Москалькова отметила, что сейчас предназначенный для совершеннолетних контент с маркировкой «18+» доступен любому пользователю, «который поставит галочку, что ему исполнилось 18 лет», и никакого дополнительного подтверждения для этого не нужно. Поэтому необходима «законодательная регламентация процессов верификации возраста интернет-пользователей», приводит ТАСС выдержку из доклада.

В феврале рабочая группа при комитете Госдумы по защите семьи обсудила законопроект, регулирующий разработку и распространение видеоигр. Депутаты, психологи и другие эксперты сошлись на том, что вопросы доступа детей к игровому контенту нельзя оставлять «на откуп родителям». Глава комитета Нина Останина (КПРФ) даже предположила, что дело может дойти до прямого ограничения государством доступа в интернет для несовершеннолетних.

Подробности — в материале «Ъ» «Игры детям не игрушка».