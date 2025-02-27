Санкции нефти не помеха

Как стало известно “Ъ”, экспорт нефти из РФ в условиях действий новых санкций США в отношении танкерного флота, перевозящего российское сырье, в январе снизился всего на 5,2%. При этом к середине февраля, по оценкам ЦЦИ, суточные отгрузки нефти из портов достигли максимума с начала года на фоне восстановления поставок в Китай. В марте объемы экспорта будут зависеть от загрузки НПЗ и могут снизиться при выводе нескольких заводов из ремонтов.

Санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, оказали ограниченное влияние на отгрузки в январе. Экспорт из России сократился на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года, до 24,4 млн тонн, сообщил “Ъ” источник, знакомый с отраслевой статистикой. По этим данным, сильнее всего просели поставки за рубеж у ЛУКОЙЛа — на 27,9%, до 2 млн тонн. Экспорт «Сургутнефтегаза» сократился на 13%, также до 2 млн тонн. «Роснефть» сохранила отгрузки примерно на уровне января 2024 года — 6,6 млн тонн. «Газпром нефть» нарастила экспорт на 20%, до 1,7 млн тонн. В нефтекомпаниях ситуацию не комментируют.

В системе «Транснефти» рост в январе показал экспорт в направлении Европы. В Венгрию отгрузки увеличились на 9,9%, до 434 тыс. тонн, в Словакию — на 3,6%, до 420 тыс. тонн. В то же время экспорт в Чехию снизился до 271 тыс. тонн, что на 3% ниже прошлогоднего показателя. Транзитные поставки из Казахстана через Россию в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба» выросли в 2,6 раза, до 261 тыс. тонн. Общие поставки из Казахстана упали на 14%, до 5,7 млн тонн. В том числе отгрузки по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) сократились на 16,4%, до 5,1 млн тонн.

В феврале, по оценкам экспертов, экспорт нефти из РФ заметно вырос. Так, к середине месяца отгрузки из российских портов выросли на 66,2% относительно первой недели месяца, до 487 тыс. тонн в сутки, достигнув максимума с начала этого года, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Как отмечают эксперты, росту экспорта способствовало улучшение погодных условий в районах плавучих хранилищ близ Мурманска и терминала Козьмино. Поставки из этих портов с 10 по 16 февраля выросли в 2,5 раза неделя к неделе. В частности, загрузка терминала Козьмино за этот период увеличилась почти в 1,5 раза, до 141 тыс. тонн в сутки. Экспорт из балтийских портов вырос на 26,2%, до 183 тыс. тонн в сутки. При этом отгрузки нефти из Новороссийска немного сократились — на 1,8%, до 53 тыс. тонн в сутки.

Февральское увеличение экспорта эксперты ЦЦИ также связывают с восстановлением отгрузок в Китай, который сразу после введения санкций США закрывал свои порты для танкеров с российской нефтью. В январе из-за падения поставок из Ирана и России импорт нефти в Китай по морю упал до 8,7 млн баррелей в сутки — минимума за последние 2,4 года, что привело к сокращению запасов сырья, указывают в ЦЦИ. И китайские компании стали искать способы нарастить импорт, задействуя новые схемы – например, отчуждая портовые активы и избегая таким образом вторичных санкций.

«Ожидается, что в перспективе больше танкеров будут выгружать партии сырой нефти ESPO в двух портах в Дунъине, что будет способствовать стабилизации поставок российской нефти в Китай»,— отмечают аналитики.

Тем не менее резкого роста экспорта нефти из РФ в этом направлении в феврале они не ожидают, указывая, что сдерживающим фактором станет увеличение китайского импорта сырья из стран Ближнего Востока.

Также росту экспорта способствует стабилизация ставок фрахта. К середине февраля ставки перевозки нефти нащупали баланс, отмечает эксперт ЦЦИ Роман Соколов. Он указывает, что фрахт из западных портов практически не изменился, слегка колеблясь на ряде маршрутов, а цена поставок в Северный Китай снизилась — на 3,6% на Балтике и на 8,8% в Новороссийске. Ставка фрахта из Козьмино подскочила на 26,3% относительно начала февраля, но это связано с резким ростом экспорта на фоне улучшения погоды, отмечает он.

В марте российские нефтекомпании могут сократить экспорт и транзит нефти через Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск до 1,8–1,85 млн баррелей в сутки с 2 млн баррелей в сутки, ожидаемых в феврале, то есть на 8%, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Возможное снижение отгрузок за рубеж связано с восстановлением переработки на ряде НПЗ.

Ольга Мордюшенко