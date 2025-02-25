Росстандарт подал знак

Опубликован ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Кроме того, обновлен дизайн у некоторых дорожных указателей. Регионы вправе применять новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет только с 1 января 2026 года. Столичные власти уже заявили, что планируют демонтировать 55 тыс. лишних указателей: это, по мнению мэрии Москвы, сделает движение в городе «более комфортным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Табличка «Глухие» информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. Обновлена табличка, которая указывает срок действия различных дорожных знаков. На одной табличке могут быть объединены несколько знаков, а знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным

Табличка «Глухие» информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах. Обновлена табличка, которая указывает срок действия различных дорожных знаков. На одной табличке могут быть объединены несколько знаков, а знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным



“Ъ” обратил внимание на публикацию в базе данных Росстандарта пакета изменений в ГОСТ-Р 52289, в котором установлены обязательные правила применения дорожных знаков и разметки. Этим документом руководствуются дорожные организации и владельцы дорог. Поправки к ГОСТу уже утвердил Росстандарт, изменения вступают в силу в силу с 1 января 2026 года, но региональные власти могут применять его досрочно уже сейчас.

Стандарт вводит серию новых дорожных знаков — например, «Глухие». Кроме того, на знаке парковки теперь может быть указан способ постановки автомобиля на стоянку. Аналогичным образом на знаке ограничения скорости может быть указано предупреждение о «лежачем полицейском» (см.инфографику).

Табличка «Глухие» информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах (такие знаки могут ставиться, например, у медицинских учреждений или общественных организаций).

Обновлена табличка, которая указывает срок действия различных дорожных знаков, например конкретные часы или даже дни недели. Теперь в этот список попали и месяцы.

Объединены несколько знаков на одной табличке. Например, «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность», а «Парковка» — вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Знак «Стоп-линия» теперь может быть вертикальным.

Изменены и правила применения указателей. Перед некоторыми регулируемыми перекрестками (кроме аварийных) в населенных пунктах разрешено не ставить знак «Стоп-линия», достаточно разметки. Сам знак теперь может применяться и в вертикальном исполнении.

На некоторых указателях вдоль дорог часть информации можно закрывать красной магнитной лентой, которая будет закрывать временно ненужные данные. Раньше в таких случаях знак закрывался чехлом.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы “Ъ” рассказали, что ГОСТ разрабатывался в течение трех лет при участии специалистов центра: «Проанализировано более 1,4 тыс. предложений и замечаний к текущим версиям стандартов, поступившим от различных научных и эксплуатационных организаций».

«Чрезмерное» количество указателей на улицах города негативно сказывается на концентрации внимания водителей и восприятии дорожной обстановки, считают в организации. Новый стандарт, как уверены в ЦОДД, позволит демонтировать с улично-дорожной сети Москвы более 55 тыс. знаков (всего их в городе около 900 тыс.), процесс этот будет постепенным, начнется в этом году и займет, возможно, несколько лет. «Такие изменения не только повысят безопасность, но и сделают движение более комфортным для водителей»,— заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

«В настоящее время расположение знаков на дорогах Московской области оптимизировано — часть знаков совмещены, и нет потребности в сокращении их числа»,— заявили “Ъ” в подмосковном минтрансе. В Совмине Крыма сообщили “Ъ”, что в профильном министерстве и ведомствах знают о новом ГОСТе и изучают его: для начала чиновники и специалисты планируют проанализировать ситуацию со знаками и разметкой и потом, в случае необходимости, протестировать его в одном из регионов полуострова.

«Системно и полно» ГОСТ меняется впервые за шесть лет, обращает внимание член общественного совета подмосковного минтранса Андрей Мухортиков.

Внесенные в документ поправки, говорит он, позволят сократить на дорогах «уровень визуального шума». В частности, вертикальные таблички «Стоп», поясняет господин Мухортиков, не будут ограничивать видимость светофоров и создавать помехи пешеходам. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов признает, что количество знаков на дорогах (особенно в крупных городах) слишком велико, что порой путает водителей. «Главное, чтобы эта "оптимизация" по ГОСТу не привела к еще большей путанице и штрафам,— опасается он.— К примеру, если стоп-линия стерта или запорошена снегом, а дублирующего знака нет. Нельзя исключать, что водитель в этом случае нарушит неумышленно и получит штраф. Такого быть не должно».

Андрей Мухортиков обращает внимание на новую норму ГОСТа, разрешающую регионам делать машино-места для параллельной парковки шириной 2,25 м (старая норма — 2,5 м). Современные легковые авто имеют ширину 1,7–2,0 м, поясняет эксперт. «Слишком широкая полоса парковки провоцировала не только паркование на расстоянии от бордюра, но и не позволяла организовать зону парковки в некоторых узких проездах,— говорит он.— Теперь у организаторов движения больше свободы, что позволит создать больше мест в стесненных условиях».

Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь