Налоговые сборы в 2024 году выросли на 20%

По результатам 2024 года в бюджетную систему РФ поступило 56,3 трлн руб. доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным, размещенным на ее официальном сайте, рост поступлений к 2023 году составил 20,3%.

Эта общая сумма поступлений состоит из трех больших частей. В федеральный бюджет (44% всех налогов и взносов, проходящих через ФНС) службой привлечено 24,8 трлн руб. Это на 26,1% больше, чем годом ранее (подробнее об исполнении бюджета в 2024 году см. “Ъ” за 22 января). В консолидированные бюджеты субъектов РФ (региональные и местные, 33,2% всех поступлений) налоговая служба привлекла 18,7 трлн руб., плюс 13,1% (подробнее об исполнении бюджетов регионов см. “Ъ” за 5 февраля). Наконец, в бюджеты Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования поступило 12,8 трлн руб. страховых взносов — 22,7% всех администрируемых ФНС платежей.

Если говорить непосредственно о налогах (без учета страховых взносов во внебюджетные фонды), то на первом месте по доле в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет РФ (федеральный и региональные) — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 29,1%. За 2024 год его собрано на 12,6 трлн руб., плюс 27,9% к 2023 году. На втором месте — НДС с долей в 20,1% (8,7 трлн руб., плюс 21,6%). Топ-3 замыкает НДФЛ. Его доля — 19,3%, объем — 8,4 трлн руб., плюс 28,1%.

Сборы НДФЛ в 2024 году (тогда действовала прежняя шкала налога с двумя ставками — 13% и 15%) выросли в основном за счет увеличения зарплат (по данным Росстата, фонд заработной платы за январь—октябрь 2024 года прибавил 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года) на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы. По оценке ФНС, за счет «зарплатных» выплат сборы налога увеличились на 25,2%, или на 1,4 трлн руб. Поступления НДФЛ с дивидендов составили 0,9 трлн руб. и выросли по сравнению с 2023 годом на 34,2%.

Напомним, что в основном сборы НДФЛ достаются регионам, но небольшая часть идет в федеральный бюджет — в 2024 году это 339 млрд из обшей суммы в 8,4 трлн руб. Это в том числе впервые уплаченный в 2024 году налог с доходов по банковским вкладам. По данным ФНС, его поступления составили 111 млрд руб. Еще 224 млрд руб. налога собрано с доходов физлиц, превышающих 5 млн руб. в год (по ставке 15%).

Вадим Вислогузов