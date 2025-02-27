Часть фабрик Gloria Jeans перейдет предприятию из концерна «Калашников»

Производитель спецодежды ООО «Булава», входящее в концерн «Калашников», станет новым инвестором швейных фабрик в городах Гуково и Зверево Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Ранее предприятия принадлежали сети массмаркет-бренда Gloria Jeans. Благодаря проведенной сделке работу получат 400 бывших сотрудников Gloria Jeans, пообещал господин Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам врио главы региона, другому инвестору уже переданы площадки швейных мастерских Gloria Jeans в городах Зерноград и Сальск, а также на станции Егорлыкская. «Там сохранены все рабочие места»,— уточнил Юрий Слюсарь. Близкий к Gloria Jeans источник «Ъ» подтвердил факт сделки. По его словам, она находится в стадии оформления.

Врио губернатора добавил, что по оставшимся фабрикам Gloria Jeans переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются. «В этом вопросе решаем две задачи — сохранение и развитие предприятий, что напрямую влияет на стабильность нашей экономики и обеспечение людей рабочими местами»,— заключил он.

В январе сообщалось о закрытии двух швейных мастерских Gloria Jeans в Ростовской области. Основатель бренда Владимир Мельников объяснял остановку производства его убыточностью.

С ноября 2022 года ООО «Булава» занимается производством тактического снаряжения и оборудования. Компания входит в концерн «Калашников», принадлежащий Ростеху. В январе прошлого года «Булава» запустила производство спецодежды в Шахтах Ростовской области.

Подробности — в материале «Ъ» «Gloria Jeans перекраивает производство».