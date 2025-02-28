К турбине подключили неустойку

Суд впервые вынес решение о взыскании неустойки (514 млн руб.) с «Силовых машин» Алексея Мордашова за задержку поставки оборудования по программе модернизации старых ТЭС. Турбина предназначалась для Пермской ГРЭС «Интер РАО». В «Силовых машинах» указывают, что подрядчики сорвали срок поставки заготовок из-за ограничений во время пандемии, и надеются снизить неустойку. Юристы сомневаются, что компании это удастся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы в феврале взыскал с «Силовых машин» 514,1 млн руб. по иску структуры «Интер РАО» за задержку поставки оборудования по программе модернизации старых ТЭС. Решение опубликовано в картотеке дел. Изначально «Интер РАО» требовало с «Силовых машин» 993,3 млн руб., но суд снизил размер неустойки.

Как сказано в решении суда, «Силовые машины» должны были поставить «Интер РАО» оборудование к 1 ноября 2021 года, но сдвинули срок почти на два с половиной года — до 13 января 2023 года. Речь идет о турбине мощностью 850 МВт для Пермской ГРЭС, четвертой крупнейшей теплоэлектростанции в России. Энергоблок №1 должны были ввести в эксплуатацию 1 января 2023 года, но начало поставки мощности сдвинулось на ноябрь.

Причиной задержки «Силовые машины» назвали ограничения на производстве во время пандемии, из-за чего субподрядчики не поставили литые заготовки в срок, следует из решения суда. «Силовые машины» согласились со списанием неустойки, но указывали, что она не может превышать 514,1 млн руб., поскольку с 1 апреля по 1 октября 2022 года действовало постановление правительства, которое вводило временный запрет на начисление штрафных санкций. «Силовые машины» также просили снизить неустойку до 140 млн руб. по ст. 333 Гражданского кодекса РФ, дающей суду такое право.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что возможность переноса ввода в эксплуатацию модернизированного блока №1 Пермской ГРЭС «Интер РАО» была предусмотрена постановлением правительства от 20 мая 2022 года, принятого на фоне ужесточения санкций против РФ. В «Совете рынка» уточнили, что компания не будет выплачивать штраф за отсрочку. В «Интер РАО» и «Силовых машинах» отказались от комментариев.

Юристы выделяют два важных момента в этом споре. Во-первых, часть неустойки была отменена, поскольку из ее расчета суд исключил период с 1 апреля по 1 октября 2022 года, когда действовал мораторий на банкротство, приостановивший начисление штрафных санкций. Это отвечает судебной практике, сложившейся еще в период пандемии, говорит партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков.

Второй момент связан с тем, что суд не применил ст. 333 Гражданского кодекса РФ и не уменьшил размер неустойки. Старший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Владислав Монахов поясняет, что по сложившейся практике неустойка в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки является обычно принятой в деловом обороте и не считается чрезмерно высокой. К тому же, добавляет господин Катков, суд обратил внимание на то, что ранее ответчик в других делах сам доказывал соразмерность и обоснованность неустойки в размере 0,1% по аналогичному договору. В связи с этим оба юриста считают маловероятным шанс «Силовых машин» добиться еще большего снижения неустойки в апелляции.

Хотя юрист Briefcase Law Office Елизавета Звечаровская допускает, что, если «Силовые машины» докажут социальную значимость своей деятельности и наступление для себя конкретных негативных последствий из-за взыскания столь значительной суммы, апелляционный суд может согласиться снизить размер неустойки.

В январе директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов указывал, что «Силовые машины» задерживают поставки паровых турбин в среднем на два года. «Уже на 2 ГВт компании отказались от реализации проектов из-за задержки оборудования»,— цитировало его ТАСС. По данным “Ъ”, на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике 19 февраля также рассматривался сдвиг сроков ввода шести проектов модернизации ТЭС общей мощностью 1,7 ГВт из-за срыва поставок оборудования, в том числе «Силовыми машинами» (см. “Ъ” от 19 февраля).

Нарушение сроков поставки оборудования может быть связано с проблемами в поставках комплектующих в условиях санкций, а также с большим объемом внутреннего заказа, полагает коммерческий директор инженерной компании «Уралэнерготел» Игорь Голенький. «В итоге компании делают акцент на первоочередные госзаказы, связанные со стратегическим развитием»,— говорит он.

Анна Тыбинь, Анна Занина