Песков о покушении на митрополита Тихона: у киевского режима нет ничего святого
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) подтверждает, что для «киевского режима нет ничего святого». По версии ФСБ, заказчиком убийства митрополита является Главное управление разведки Минобороны Украины.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать»,— прокомментировал господин Песков.
ФСБ сегодня сообщила о задержании двух мужчин, готовивших теракт против митрополита Тихона — его помощника Дениса Поповича и клирика храма Воскресения Христова Никиты Иванковича. Они планировали взорвать бомбу в жилом помещении священнослужителя в Сретенском монастыре в Москве. После этого злоумышленники по поддельным документам должны были уехать из России. Их обвинили в приготовлении к теракту (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1).