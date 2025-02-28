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Коммерсантъ FM
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Песков о покушении на митрополита Тихона: у киевского режима нет ничего святого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) подтверждает, что для «киевского режима нет ничего святого». По версии ФСБ, заказчиком убийства митрополита является Главное управление разведки Минобороны Украины.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать»,— прокомментировал господин Песков.

ФСБ сегодня сообщила о задержании двух мужчин, готовивших теракт против митрополита Тихона — его помощника Дениса Поповича и клирика храма Воскресения Христова Никиты Иванковича. Они планировали взорвать бомбу в жилом помещении священнослужителя в Сретенском монастыре в Москве. После этого злоумышленники по поддельным документам должны были уехать из России. Их обвинили в приготовлении к теракту (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1).

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