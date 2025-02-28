Песков о покушении на митрополита Тихона: у киевского режима нет ничего святого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) подтверждает, что для «киевского режима нет ничего святого». По версии ФСБ, заказчиком убийства митрополита является Главное управление разведки Минобороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать»,— прокомментировал господин Песков.

ФСБ сегодня сообщила о задержании двух мужчин, готовивших теракт против митрополита Тихона — его помощника Дениса Поповича и клирика храма Воскресения Христова Никиты Иванковича. Они планировали взорвать бомбу в жилом помещении священнослужителя в Сретенском монастыре в Москве. После этого злоумышленники по поддельным документам должны были уехать из России. Их обвинили в приготовлении к теракту (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1).