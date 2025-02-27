В Госдуме предложили поднять пошлины на импортные цветы перед 8 марта

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил увеличить минимальный пошлинный порог на импортные цветы до €3 за кг. В преддверии 8 марта он также предложил снизить НДС для российских производителей до 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Соответствующее обращение было направлено министру сельского хозяйства Оксане Лут. Господин Гусев считает, что мера усилит поддержку российских цветоводов. Он отметил, что увеличение пошлины на растения не сильно повлияет на конечную стоимость товара, однако сильно сократит число поставок из-за рубежа.

«Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям… Чтобы в будущем наши любимые женщины могли наслаждаться не только красивыми, но и отечественными цветами»,— говорится в письме, имеющимся в распоряжении «РИА Новости».

Депутат подчеркнул, что российский рынок цветов во многом зависит от импортных поставок. В 2024 году на зарубежные поставки пришлось 70–80% всех цветов на рынке России.

В декабре прошлого года правительство продлило до конца 2025 года повышенную пошлину на поставки цветов из недружественных стран. С июля 2024 года пошлина на срезанные цветы и бутоны составляет 20%, но не менее €1,3 за кг. До этого она составляла 5%, но не менее €0,3 за кг.

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