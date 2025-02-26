Милораду Додику запрещают политику

Суд в Сараево приговорил президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой. Лидера боснийских сербов обвинили в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Руководство РС заранее предупредило, что в случае обвинительного приговора своему лидеру, исключающего его из политики, оно потребует коренного переустройства Боснии либо перейдет к «плану Б» — провозглашению независимости Республики Сербской. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МИД РФ предупредили, что обвинительный приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику (на фото) неизбежно приведет к пагубным последствиям для ситуации в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом

Фото: Amel Emric / Reuters В МИД РФ предупредили, что обвинительный приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику (на фото) неизбежно приведет к пагубным последствиям для ситуации в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом

Фото: Amel Emric / Reuters

Суд над Милорадом Додиком, который продолжался ровно год, и в самой Боснии, и в регионе заранее окрестили «процессом века». И так же заранее практически все эксперты спрогнозировали: независимо от исхода процесса приговор вызовет серьезные потрясения в республике.

Вердикт суд огласил в среду, 26 февраля. Президента Республики Сербской приговорили к году тюрьмы и шестилетнему запрету заниматься политикой.

Хотя приговор оказался мягче, чем того требовало обвинение, запросившее для Милорада Додика пять лет лишения свободы и десятилетнее исключение из политической деятельности, принципиальное значение имеет то, что приговор обвинительный. Лидера боснийских сербов признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда Боснии и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в республике функции внешнего управляющего. Это первый такой приговор в республике по данному обвинению.

Политические страсти в Боснии стали накаляться еще за несколько дней до вынесения приговора. На прошлой неделе руководство РС на экстренно созванном заседании объявило о «готовности принять самые радикальные решения», если приговор окажется обвинительным. Смысл «радикальных решений» раскрыл ранее сам президент РС: «В случае обвинительного приговора последует решение парламента РС о выходе из состава Боснии, после чего будет проведен референдум о независимости Республики Сербской».

За день до вынесения приговора и в день его объявления в столице РС Баня-Луке прошел массовый митинг в поддержку Милорада Додика, который и сам принял в нем участие, отказавшись присутствовать на заседании суда в Сараево. На митинге, где развевались флаги самой РС, соседней Сербии и России, выступил и бывший адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани — в кепке с надписью на английском «Сделаем Сербскую снова великой».

Там же Милорад Додик изложил тактику действий РС на ближайшее время. Речи о выходе республики из состава Боснии пока не идет.

План А, по словам президента РС, состоит в том, чтобы попытаться договориться с центральными властями Боснии о переустройстве страны, которое бы гарантировало Республике Сербской ее права.

Но в случае неудачи таких переговоров, как сказал Милорад Додик, будет введен в действие план Б — принятие Республикой Сербской решения о независимости.

Ответом на угрозы президента РС стало заявление одного из трех членов боснийского Президиума, выполняющего функции коллективного президента страны, Желько Комшича, который предупредил: «Если Додик пойдет на отделение, мы готовы отдать соответствующий приказ вооруженным силам Боснии». А в НАТО заверили, что не допустят возникновения «вакуума безопасности» в Боснии и «угрозы так тяжело доставшемуся миру в республике».

Российский МИД предупредил в связи с приговором президенту РС о «неизбежности пагубных последствий для ситуации в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом».

По его оценке, «преследование Милорада Додика носит сугубо политический характер, инспирировано Западом, который руками своих марионеток в органах юстиции БиГ рассчитывает устранить с политической сцены патриотические силы Республики Сербской, сопротивляющиеся евроатлантическому неоколониализму».

Приостановить сползание Боснии к конфронтации может то, что вынесенный в среду приговор президенту РС пока не окончательный и может быть обжалован. В этом случае последнее слово окажется за Апелляционным вече суда Боснии, у которого для вынесения решения будет три месяца. После этого приговор вступит в силу.