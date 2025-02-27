Системная предприимчивость

Как стало известно “Ъ”, Минэкономики подготовило единые правила перехода на новую систему определения ОКВЭД, запущенную после проблем с получением бизнесом господдержки в «ковидном» 2020 году. Документ призван довести реформу до логического завершения, а также снять имевшиеся ранее разногласия с бизнесом. Новые правила в течение этого года будут только «обкатываться» и начнут внедряться с 2026 года — в качестве основного вида деятельности предприниматели будут указывать тот, что обеспечивает от 50% оборота или выручки, а в качестве дополнительного — от 10%. В бизнес-сообществе отмечают, что основные замечания были учтены — в частности, методика не предусматривает ограничений на включение дополнительных видов деятельности, а также не предполагает жесткой регламентации передачи данных и применения штрафных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики для завершения реформы общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) подготовило методические рекомендации по переходу на новую систему (есть у “Ъ”). Напомним, реформа стартовала с 1 сентября 2024 года и предполагает единые подходы к использованию классификатора. Для исключения расхождения данных в разных реестрах и снижения нагрузки на бизнес Федеральная налоговая служба (ФНС) стала единственным источником кодов ОКВЭД (до этого бизнес вносил данные в реестры ФНС и Соцфонда).

Минэкономики же готовится к внедрению нового порядка определения кодов ОКВЭД по единым методическим рекомендациям.

Предполагается, что в течение 2025 года они будут апробироваться бизнесом, в 2026–2027 годах сведения по кодам ОКВЭД отдельных видов организаций будут собираться уже по новым правилам, а с 2028 года сбор данных полностью перейдет на новую систему.

При этом бизнес не обязан будет указывать все виды деятельности — достаточно данных по направлениям, которые приносят 80% выручки. В качестве основного вида деятельности указывается та, на которую приходится от половины оборота или выручки либо наибольший вес в структуре бизнеса. Из дополнительных видов указываются те, что обеспечивают от 10% выручки или оборота — их число не ограничивается. Росстат будет собирать по ним данные о долях в структуре деятельности организации. Обязательного подтверждения кодов не требуется — сдавать отчетность потребуется раз в пять лет или при изменении структуры бизнеса более чем на 20%. Отметим, ранее в бизнес-сообществе опасались роста административной нагрузки из-за реформы, в Минэкономики рассчитывают, что методика должна снять имевшиеся разногласия.

Как пояснили “Ъ” в ведомстве, дополнительной отчетности в рамках реформы не вводится — речь идет о совершенствовании процесса сбора статистической информации и получении сведений и стандартных форм отчетности, а изменения должны снизить административную нагрузку и обеспечить адресный доступ к мерам господдержки. Раньше, добавляют в ведомстве, компании сами выбирали коды ОКВЭД и могли выбирать «слишком верхнеуровнево, что не позволяло их идентифицировать — меры поддержки формировались на основной код ОКВЭД».

Теперь же создается возможность сфокусировать отдельные меры поддержки даже на тех организациях, у которых их «целевая» деятельность не является основной — за счет указания доли дополнительных видов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова отмечает, что в последней редакции документа действительно сняты многие вопросы, которые были у бизнеса. В частности, поясняет она, обсуждался вопрос ограничения дополнительных видов деятельности — в предложенной методике ограничений не предусмотрено, можно учитывать все, что в объеме выручки или оборота превышает 10%.

Также, по ее словам, больше всего вопросов касались процесса передачи данных — «в первоначальном варианте предусматривалась строгая регламентация для предпринимателей, ответственность, штрафные санкции при неправильной передаче», в предложенном же документе «ничего такого нет». Эксперт оценивает механизм как в целом сбалансированную систему. «Если жесткой регламентации и штрафных санкций для бизнеса не появится, будет нормальная, спокойная экономическая деятельность»,— говорит госпожа Дыбова. Отраслевые особенности, по ее словам, еще предстоит обсудить с профессиональным сообществом.

Как отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, методические рекомендации должны помочь предпринимателям упростить процесс выбора, подачи и подтверждения своих кодов ОКВЭД. Объединение, по его словам, находится «в постоянном диалоге» с Минэкономики по донастройке реформы кодов с целью более адресного получения мер господдержки предпринимателями.

Евгения Крючкова