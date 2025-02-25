Редкоземельная политика

Президент РФ Владимир Путин предложил американским правительственным структурам и компаниям заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов. В России сосредоточено 20% запасов такого сырья, при этом практически отсутствует его добыча и переработка из-за дефицита технологий и стабильного рынка сбыта. Кроме того, президент предложил возобновить поставки российского алюминия на американский рынок, который готовится к росту цен на этот металл из-за новых пошлин, а также подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия, например, в Красноярском крае. Инвестиции в такой проект могут составить $15 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Россия готова предложить американским правительственным структурам и компаниям сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов, сообщил вечером 24 февраля президент РФ Владимир Путин. Расшифровка его интервью опубликована на сайте Кремля. Как отметил господин Путин, у России «на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине». При этом, добавил он, это достаточно капиталоемкие инвестиции.

В тот же день Владимир Путин провел совещание по вопросам развития отрасли добычи редкоземельных металлов, где сообщил, что РФ предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров.

Президент США Дональд Трамп 24 февраля также заявил, что США заинтересованы в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других ценных ресурсах. Как сообщал господин Трамп, он обсуждает с Владимиром Путиным «крупные сделки» по экономическому развитию.

Группа редкоземельных металлов включает 17 химических элементов, среди которых лантаноиды, скандий и иттрий. Редкоземельными их называют за небольшие запасы в мире — «редкое» нахождение в недрах. Все они характеризуются тугоплавкостью, а их оксиды не растворяются в воде. Сегодня потребность в редкоземельных металлах во всем мире растет на фоне их применения в радиоэлектронике, атомной, машиностроительной, металлургической, химической, нефтехимической, стекольной и оборонной отраслях. По данным исследования Verified Market Research (VMR), объем мирового рынка редкоземельных металлов к 2030 году может вырасти более чем вдвое, до $10,78 млрд. Research and Markets прогнозирует рост рынка с $7,62 млрд в 2024 году до $9,38 млрд в 2028 году.

Около 60% мировых запасов редкоземельных металлов и около 15% их мирового производства приходится на Китай. По данным Роснедр, в РФ запасы редкоземельных металлов на 2024 год оценивались в 28,7 млн тонн на 18 разведанных месторождениях. Это 20% мировых запасов. Однако доля добычи России на мировом рынке не превышает 1%, а переработка таких металлов в стране практически отсутствует.

Как неоднократно поясняли профильные ведомства и эксперты, помимо больших капитальных затратов уже на ранних этапах реализации подобных проектов, в РФ отсутствуют промышленно апробированные технологии переработки сырья, а месторождения удалены от объектов инфраструктуры. Компании опасаются и неясных перспектив спроса на эти металлы, и, соответственно, рисков заморозки огромных инвестиций. Пока интерес к отрасли ограничен практически только госкомпаниями (см. «Ъ» от 4 декабря 2023 года).

Большинство крупных редкоземельных проектов на сегодня, по сути, заморожены. Среди них — Томторское месторождение ниобия и редкоземельных металлов (принадлежит менеджерам группы ИСТ Александра Несиса) в Якутии, которое имеет предварительную оценку запасов в 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов. Как говорили источники «Ъ», глава «Роснефти» Игорь Сечин в обращении к Владимиру Путину предлагал направить на развитие месторождения средства от продажи судостроительного комплекса «Звезда» (см. «Ъ» от 8 ноября 2024 года).

Балансовыми запасами 78 тыс. тонн молибдена и 83,3 тонны рения обладает Ак-Сугский участок недр в Туве. Актив принадлежал структуре «Интергео» Михаила Прохорова, но в 2024 году Роснедра решили отозвать лицензию у компании из-за нарушения срока строительства инфраструктуры. В конце прошлого года аукцион на право на разработку месторождения выиграла структура «Ростеха».

Для создания проекта разработки Павловского свинцово-цинкового месторождения на архипелаге Новая Земля Первая горнорудная компания (входит в «Атомредмедзолото», переименовано в «Росатом Недра», горнорудный дивизион «Росатома») заключила с китайскими NFC и Pauerite Limited меморандумы «об определении общих условий и намерений о дальнейшей реализации». Документ был подписан в марте 2024 года, но до сих пор подробности реализации проекта не сообщались.

Сотрудничество РФ и США может не ограничиваться редкоземельными металлами, следует из интервью Владимира Путина. Он отметил, что, если США откроют свой рынок алюминия, Россия могла бы поставлять 2 млн тонн этого металла в год, что помогло бы сдерживать цены.

Также господин Путин предложил подумать о совместной работе РФ и США по производству алюминия, например, в Красноярском крае. Инвестиции в такой проект могут составить $15 млрд.

Запрет на импорт российского алюминия в США действует с апреля 2024 года. При этом с 12 марта текущего года в США начнут действовать 25-процентные импортные пошлины на сталь, алюминий и продукцию из них из других стран. Собственное производство алюминия в США составляет 860 тыс. тонн, еще примерно 30% от общего потребления импортируется, ранее этот объем обеспечивался преимущественно канадскими поставками. На этих новостях акции «Русала» и «Норникеля» на Московской бирже подорожали к закрытию торгов на 6,5% и 7,1% соответственно. К 10:25 25 февраля бумаги «Русала» росли на 2,9%, «Норникеля» — на 0,9%.

Полина Трифонова