Решетников сделал прогноз по инфляции в России на 2025 год

Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. Оценка Минэкономразвития совпадает с инфляционными ожиданиями, которые 14 февраля опубликовал ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям, диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть. В марте будем готовить прогноз»,— сказал господин Решетников (цитата по «РИА Новости»). В октябре 2024 года Минэкономразвития уже оценивало вероятный уровень инфляции в 2025 году. Тогда показатель составлял 4,5%.

По словам министра, правительство работает над регулированием цен сообща. «Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом по ситуации с ценами на продовольственные товары»,— уточнил глава МЭР.

19 февраля ЦБ сделал обзор динамики потребительских цен. Согласно документу, спрос продолжает опережать предложение, но с приближением весеннего сезона цены на фрукты и овощи начали снижаться. Для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, подчеркнули в ЦБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Инфляционные ожидания вызвали оптимизм».