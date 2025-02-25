Здесь льгот не бывает — здесь климат иной

Как стало известно “Ъ”, Ассоциация российских банков (АРБ) обратилась в Минэкономики и ФАС с письмом, в котором добивается снятия министерством излишних требований для допуска банков к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. Вместо отмененных требований к банкам по объему и доле таких кредитов в портфеле министерство ввело новое — по наличию у кредитных организаций рейтинга не ниже «А». В АРБ отмечают, что норма ограничивает конкуренцию и не позволяет небольшим региональным банкам участвовать в борьбе за и без того сокращающийся после 2022 года объем господдержки малого бизнеса и расширять поддержку МСП в субъектах РФ. В Минэкономики же говорят, что защищают интересы заемщиков: при высокой ключевой ставке кредиторы должны быть устойчивы, а охват МСП обеспечат филиалы таких банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снижение господдержки малого и среднего бизнеса обостряет борьбу банков за участие в ее распределении

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Снижение господдержки малого и среднего бизнеса обостряет борьбу банков за участие в ее распределении

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ассоциация российских банков направила в Минэкономики и ФАС письма с просьбой пересмотреть требования к отбору кредитных организаций для участия в программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) на 2025–2030 годы. Поводом стала публикация Минэкономики от 3 февраля об условиях отбора банков: участвовать в программе могут только банки с кредитным рейтингом не ниже «A» по национальной шкале, итоги отбора опубликуют до 5 марта.

В АРБ указывают, что требование к банковскому рейтингу противоречит правилам отбора получателей субсидий (постановление правительства №1781 от 25 октября 2023 года).

Документ запрещает вводить дополнительные ограничения при отборе получателей субсидий, если речь идет о возмещении недополученных доходов по льготным кредитам. В ассоциации считают требование о рейтинге избыточным и ограничивающим конкуренцию: оно исключает из отбора кредитные организации, которые в остальном соответствуют условиям. В АРБ ранее критиковали и другие требования Минэкономики к получателям субсидий (действовавшая до 2025 года программа льготного кредитования «1764» требовала от банков портфель кредитов МСП от 10 млрд руб. либо их доли свыше 50% кредитного портфеля).

В ассоциации отмечают, что в структуре портфеля многих региональных банков доля кредитования МСП достаточно высока — оно является одним из основных продуктов банков, провоцируя конкуренцию и предоставление лучших условий заемщикам. «Отключение банков от этой программы, с одной стороны, нарушает конкуренцию — клиенты уходят в другие кредитные организации, с другой — предложение услуги также ухудшается: и его цена может увеличиться, и условия кредитования для клиентов банков ухудшиться»,— добавляют в АРБ.

В прошлом году Минэкономики субсидировало до 9 процентных пунктов (п. п.) ставки по льготным кредитам МСП в 74 видах ОКВЭД, поскольку ключевая ставка Банка России была выше 10%. Банки выдают малому бизнесу кредит по ставке 9%, передают документы в министерство, и то впоследствии компенсирует банку разницу между ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на определенный процент, и 9%. По программе для 15 приоритетных отраслей ставка кредита на инвестиции, рефинансирование долгов и на оборотные средства равнялась ключевой ставке ЦБ плюс 2,75%, а на развитие бизнеса плюс 3,75%, но не более определенного процента, который менялся. Минэкономики компенсировало разницу между ставкой, по которой выдан кредит, и рыночной.

По словам координатора комитета АРБ по развитию финансирования МСП Игоря Логинова, программа льготного кредитования привлекательна для банков из-за высокой доходности, при этом попасть в нее могут только качественные заемщики.

Сейчас кредиты по программе льготного кредитования «1764» больше не выдаются. По новой же программе ставка для клиента рассчитывается по формуле «ключевая ставка минус 3,5 п. п.» (то есть 17,5% при действующей ставке ЦБ). Размер субсидирования по новой программе — 6 п. п. для малого бизнеса и 5 п. п. для среднего, то есть доходность для банков составляет 1,5–2,5% в зависимости от программы.

Отметим, что, по недавно опубликованным ЦБ данным (см. “Ъ” от 23 февраля), льготное кредитование МСП сокращается с 2022 года — с 27% всего кредита в декабре 2021-го до 10,8% к концу 2024-го. Падала и абсолютная совокупная задолженность МСП по льготным кредитам — с 1,9 трлн руб. в 2021-м до 1,5 трлн в 2024-м. Это может объяснять обострение борьбы банков за доступ к этим средствам: на рынке говорят о том, что основные лимиты по их выдаче распределяются между крупнейшими госбанками и некрупные кредитные организации в регионах и так проигрывают это соревнование. При этом Минэкономики ранее констатировало интерес к «сдвигу» фокуса поддержки МСП с узкого «столичного пула» в регионы и к расширению числа получателей льготных кредитов, пусть и с сокращением размера.

В Минэкономики “Ъ” объяснили, что программа льготного кредитования предусматривает предоставление малому и среднему бизнесу льготных среднесрочных инвестиционных кредитов по льготной ставке в размере от 50 млн до 2 млрд руб. в течение шести лет с лимитом 100 млрд руб. ежегодно.

«Программа реализуется в целях поддержки субъектов МСП, планирующих инвестпроекты. Поэтому ее параметры и условия направлены на обеспечение защиты их интересов. При высокой ключевой ставке ЦБ и сокращении объема кредитования требуется обеспечение участия в программе устойчивых кредитных организаций, которые, во-первых, за счет выстроенных внутренних процессов и эффективных скоринговых моделей могут провести качественный анализ потенциальных заемщиков, оценить экономическую эффективность проектов и профинансировать значимые инвестпроекты в приоритетных отраслях экономики, а во-вторых, имеют возможность выполнять свои обязательства перед бизнесом в условиях сохранения повышенной ключевой ставки»,— сказали вчера “Ъ” в ведомстве.

Рейтинг и должен это качество подтвердить — такие банки смогут обеспечить доступность кредитования МСП на всей территории РФ за счет филиальной сети, говорят в ведомстве: «Отбор банков идет в соответствии с требованиями новых правил субсидирования "1781". Поэтому для защиты интересов бизнеса обозначены, в частности, критерии банков с наличием представительств во всех регионах».

Диана Галиева, Максим Буйлов, Олег Сапожков