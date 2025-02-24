Алексей Улюкаев задумался о госслужбе

Никулинский райсуд Москвы рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного в 2017 году на восемь лет лишения свободы за получение взятки в $2 млн. Назначенное наказание он отбыл, выйдя в 2022 году из колонии условно-досрочно, но непогашенная судимость не позволяет экс-чиновнику трудиться на госслужбе и в некоторых других сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если суд разрешит, то Алексей Улюкаев сможет вернуться на госслужбу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Если суд разрешит, то Алексей Улюкаев сможет вернуться на госслужбу

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, ходатайство о снятии судимости господин Алексей Улюкаев подал в суд еще 14 февраля. Представляющий его интересы адвокат Олег Бессонов подтвердил “Ъ” этот факт. Он отметил, для этого «имеются все основания», однако на какие характеризующие материалы собирается ссылаться защита, раскрыть не пожелал.

Согласно ст. 86 УК РФ, лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора в силу и до момента погашения или снятия судимости. «Погашение судимости наступает через определенный срок, установленный законом в зависимости от тяжести совершенного преступления»,— пояснил “Ъ” защищавший на следствии и в суде господина Улюкаева управляющий партнер коллегии адвокатов «Гриднев, Харитонов и партнеры» Тимофей Гриднев. Таким образом у господина Улюкаев, как у лица, совершившего особо тяжкое преступление (ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки), судимость может быть погашена лишь через десять лет после отбытия наказания.

«Однако человек через суд может снять судимость до истечения установленного срока, если вел себя безупречно, а также возместил вред, причиненный преступлением»,— прокомментировал юридические тонкости ситуации адвокат.

Стоит добавить, что по закону судимые граждане в РФ не имеют права работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, а также не могут приобретать оружие. Поэтому многие осужденные, как и господин Улюкаев, пытаются снять судимость через суд.

Разбирательство по уголовному делу бывшего федерального министра стало одним из самых громких процессов последних лет. Замоскворецкий райсуд Москвы 15 декабря 2017 года согласился с версией обвинения, по которой Алексей Улюкаев требовал от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина $2 млн. Тот через своего подчиненного, в то время начальника службы безопасности «Роснефти» генерала ФСБ Олега Феоктистова, обратился с заявлением в правоохранительные органы. В нем господин Сечин сообщил, что министр на саммите БРИКС в Индии попросил у него взятку «в благодарность» за выдачу положительного заключения, которое позволило «Роснефти» купить 50,08% акций «Башнефти», а также за то, чтобы не препятствовать другим сделкам компании.

Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года на выходе из офиса «Роснефти» после того, как господин Сечин принес ему кожаный саквояж с деньгами и вручил корзинку с колбасой и вином. Операция проходила под контролем ФСБ. Отправлять в СИЗО господина Улюкаева не стали. Следствие и судебный процесс, которые длились год и месяц, он провел под домашним арестом в элитном жилом комплексе «Золотые ключи-2».

Сам экс-министр вину отрицал, настаивая, что в отношении него была совершена провокация. По версии господина Улюкаева, он думал, что в переданной ему сумке находится элитный алкоголь — вино, «которое он никогда в жизни не пробовал». Однако суд не поверил подсудимому — за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему назначили восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 130,4 млн руб.

Мосгорсуд в апреле 2018 года признал приговор законным, подкорректировав лишь дополнительное наказание: из него убрали запрет осужденному в течение восьми лет после освобождения занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, государственных, муниципальных учреждениях и госкорпорациях. При этом запрет на работу в органах госвласти остался в силе.

В колонии №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери), где господин Улюкаев трудился библиотекарем, он пробыл примерно пять с половиной лет, освободившись условно-досрочно в мае 2022 года. Назначенный ему штраф в 130 млн руб. осужденный смог выплатить, так как еще на следствии у него арестовали собственность на сумму 560 млн руб. «Поэтому при наличии положительных характеристик основания для досрочного снятия судимости у господина Улюкаева есть»,— высказал “Ъ” мнение господин Гриднев.

Впрочем, пока не ясно, распространится ли решение суда на дополнительное наказание экс-чиновника — запрет на работу в органах государственной власти в течение восьми лет. Слушание в Никулинском суде назначено на 10 марта.

Мария Локотецкая