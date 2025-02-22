Встреча в Эр-Рияде, конфликт между Трампом и Зеленским

Цитаты недели

«Не просто слушали, но и слышали друг друга» (глава МИД РФ Сергей Лавров о встрече с представителями руководства США в Эр-Рияде).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну, которую нельзя выиграть» (президент США Дональд Трамп назвал президента Украины диктатором, который хочет продолжать войну).

«Сейчас никто не вправе заявлять, что Украина не имеет права вступить в ЕС или НАТО» (президент Франции Эмманюэль Макрон пообщался с соотечественниками).

«Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца» (президент РФ Владимир Путин о ракете «Орешник» на Форуме будущих технологий).

«Наконец-то вы прибыли в самую прекрасную страну, когда-либо существовавшую в мире» (президент ЮАР Сирил Рамафоса на открытии заседания глав МИДов стран G20).

«Массовый исход международных фешен-ритейлеров из России — миф» (гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев в интервью «Ъ»).

Инициативы недели

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний.

Правительство РФ планирует создать реестр маркетплейсов, в который будут включены платформы с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки.

Правительство РФ активно обсуждает реформу торговли табаком. К 3 марта чиновникам поручено сравнить две модели обеления рынка.

Минздрав РФ предложил оценивать функции деторождения у подростков с 13 лет.

ЦБ рассматривает возможность введения персональной ответственности топ-менеджеров банков за соблюдение процедур по противодействию мошенничеству.

Российский дистрибутор VVP Group планирует начать выпуск собственных смартфонов под брендом «Байон».

Законодатели США инициировали процесс выхода государства из ООН. Ранее США впервые с начала СВО отказались подписать резолюцию с осуждением действий РФ.

Представители некоторых стран ЕС предложили рассмотреть идею размещения европейских войск на Украине — вдали от потенциальной границы.

Цифры недели

Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против РФ.

Владимир Путин поручил выплачивать по 65 тыс. руб. ежемесячно жителям Курской области, утратившим имущество.

ВЦИОМ: 58% россиян считают, что СВО «скорее объединила» общество.

Объем аукционов по размещению ОФЗ после разговора президентов РФ и США превысил 190 млрд руб.

Объем платных медицинских услуг населению за последние семь лет вырос в РФ в 2,7 раза.

Госзакупки систем видеонаблюдения в 2024 году выросли до 130,1 млрд руб.: госорганы стали закупать на 21,8% больше таких систем, а госкомпании — сразу на 131,3%.

В московское метро до 2030 года поставят 2 тыс. билетных автоматов с системой распознавания лиц за 4 млрд руб.

В январе в РФ действовало 136,6 тыс. майнинговых ферм, за год их количество выросло на 7%.

В 2024 году объем рынка курьерских услуг населению по всей России вырос на 34% год к году, до 54,4 млрд руб.

Продажи подержанных автомобилей в России в январе увеличились на 29,4% год к году, до 420,3 тыс. штук.

Общий доход «Яндекса» впервые превысил 1 трлн руб.

По букве закона

По заявлению Генпрокуратуры суд конфисковал российские активы украинского алкогольного холдинга «Баядера Груп» стоимостью более 9 млрд руб.

Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов сети «Светофор». Изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом свыше 300,1 т.

Подследственный экс-начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов объяснил происхождение своих активов.

В Ростовской области задержан замгубернатора—министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский по делу о превышении должностных полномочий.

МВД РФ подозревает челябинских чиновников и предпринимателей в растрате 3 млрд руб.

Отставки и назначения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил отставку замглавы Минпромторга Олега Бочарова. На его место назначен Геннадий Абраменков.

Американскую дипмиссию в Москве может возглавить спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд.

Бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова уже в марте 2025 года может занять место первого зампреда ВТБ.

Глава «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко может занять должность замглавы Минэнерго.

Сделки недели

Фонд в области кибербезопасности «Сайберус» выкупил активы разработчика средств защиты информации F.A.C.C.T. На базе F.A.C.C.T. создана новая компания под названием F6.

Оператор наружной рекламы Maer Group купил компанию «Премьермедиаинвест» холдинга 1MI, в который входят издания «Новые известия» и «Росбалт».

Новым владельцем комплекса бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге стал строительный холдинг ГК «КВС».