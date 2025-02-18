Ольга Скоробогатова может стать первым зампредом ВТБ

Бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова может занять должность первого зампреда ВТБ (MOEX: VTBR) уже в марте 2025 года. Ее кандидатура будет рассмотрена на ближайшем заседании наблюдательного совета банка, сообщили источники «Ъ». В новой роли госпожа Скоробогатова будет курировать стратегическое развитие, цифровые проекты, включая цифровой рубль, финтех-инновации и международные альтернативные расчеты.

По словам собеседника «Ъ» переговоры с ЦБ и подготовка документов для назначения начались еще в конце января — начале февраля. В ВТБ подтвердили, что вопрос о назначении будет вынесен на повестку заседания наблюдательного совета 10 марта.

Однако, учитывая законодательные ограничения, госпожа Скоробогатова может сначала войти в банк в качестве советника, а позже занять должность в правлении. Согласно закону «О Центральном банке РФ», бывшие сотрудники ЦБ, занимавшие надзорные должности, не могут в течение года после ухода работать в кредитных организациях, которые они курировали.

Подробнее об этом — в материале «Круговорот первого зампреда».