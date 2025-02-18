Ставка больше, чем Курск

18 февраля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором принял, как сам и признал, «неординарное решение»: всем жителям Курской области, которые утратили свое имущество в захваченных районах, выплачивать по 65 тыс. руб. ежемесячно вплоть до полного освобождения области. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — о механике объявленного решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание с членами правительства — как обычно, по видеосвязи. Да было ли по-другому?..

Фото: пресс-служба президента РФ Совещание с членами правительства — как обычно, по видеосвязи. Да было ли по-другому?..

Фото: пресс-служба президента РФ

Совещание с членами правительства, уже один раз перенесенное, началось с таким опозданием, что казалось: опять отложат. Может, надо расспросить переговорщиков в Саудовской Аравии, может, еще что... Ведь может быть все что угодно. И, как правило, бывает.

Между тем основная тема совещания была, так сказать, невинной: диспансеризация населения страны. Но началось совещание, как обычно, с оперативных вопросов, один из которых представлял по очевидным причинам особый интерес.

— Если вы обратили внимание (а мы обратили, см. “Ъ” от 5 февраля.— А. К.), я недавно встречался с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном,— поделился президент.— Он докладывал о том, что сделано было, для того чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации, после того как украинские воинские формирования и наемники зашли в некоторые районы Курской области.

Очевидно, что разговор был начат неслучайно. По всем признакам готовилось какое-то решение. Предстояло узнать, какой силы.

— Как докладывал исполняющий обязанности губернатора, все граждане, потерявшие имущество, получили положенные денежные выплаты, компенсации,— продолжил Владимир Путин.— На сегодняшний день 80% семей, потерявших кров, получили денежные выплаты на приобретение и строительство нового жилья, почти 10 тыс. семей выделены средства, чтобы арендовать жилье. Тем не менее Александр Евсеевич после встречи с людьми поставил вопрос о том, чтобы помочь людям дополнительно, имея в виду то сложное положение, в котором они оказались.

Александр Евсеевич поставил вопрос — Владимир Владимирович сделал. Так теперь стоит вопрос.

— Антон Германович,— обратился президент к министру финансов Антону Силуанову,— знаю, что с Минфином работали областные власти. О чем договорились?

— Проработали этот вопрос: предлагается установить для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда,— доложил Антон Силуанов.— Сегодня этот минимальный размер составляет 22 440 руб. По данным региона, эта выплата коснется более 112 тыс. граждан. Осуществлять эту выплату предлагается до момента освобождения территории Курской области. Необходимые ресурсы правительство Российской Федерации в бюджете изыщет для направления региону.

Вроде не так уж мало, но уж точно немного. И гораздо лучше, как всегда, чем ничего.

— Александр Евсеевич на связи у нас? — заинтересовался президент.

— Да, Владимир Владимирович! — вступил господин Хинштейн, врио губернатора Курской области.

Так бы и говорить эту фразу, так бы и повторять...

— Сколько, 22 440 руб. у нас? — спросил господин Путин.

Президент имел в виду минимальный размер оплаты труда.

— 22 440,— раньше Александра Хинштейна кивнул, впрочем, Антон Силуанов.

— Александр Евсеевич, а сколько средняя заработная плата в Курской области? — уточнил президент.

— Владимир Владимирович, добрый вечер! — не спеша поздоровался Александр Евсеевич.— Средняя заработная плата в Курской области по декабрю прошлого года — 64 тыс. И мне кажется, что сумма 22 тыс. не отражает реальную потребность людей.

Публично возражать министру финансов губернатор, а тем более врио губернатора мог только в одном случае: когда все было решено заранее.

Но все равно было красиво. Или даже тем более.

— Понятно,— произнес Владимир Путин.— Антон Германович, давайте мы сделаем так. Как вы и предложили, на период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем людям, утратившим свое имущество, жителям региона, будем выплачивать по среднему — по 65 тыс. руб. ежемесячно. И прошу средства такие из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты. Хорошо?

— Ясно, Владимир Владимирович,— согласился господин Силуанов.

При этом он не выглядел счастливым. То есть как человек-то, конечно, выглядел. А как министр финансов — нет, не выглядел.

— Разрешите уточнить просто, правильно ли я понимаю,— добавил министр.— Выплата, вы сказали, 65 тыс. Многие люди (из тех 112 620 человек.— А. К.) сегодня получают заработную плату... которые лишились действительно имущества, лишились мест проживания, дома, крова, но устроились на работу, часть людей получают пенсии, пособия и частичные выплаты, связанные с приостановлением деятельности организаций. Правильно я понимаю, что эти 65 тыс. будут учитывать те выплаты, которые люди сегодня уже получают? Так трактовать ваше поручение?

То есть Антон Силуанов как будто бы был не в курсе подробностей.

— Нет-нет! — покачал головой президент.— Мы не будем доплачивать до 65 тыс., если человек что-то уже получает, зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении, это 112 с лишним тысяч человек, да? Александр Евсеевич, 112, да?!

Тут и Александр Хинштейн уже маленько запутался:

— Владимир Владимирович, эта выплата в 150 тыс. руб. медленно, но возрастает. Когда я вам докладывал…

Да это же было про другую выплату.

— Я спрашиваю: сколько человек? — терпеливо переспросил президент.

— 112 620 человек на данный момент,— на этот раз собрался господин Хинштейн, ибо второй раз так ошибиться было уже непростительно.

Могли то есть и не простить.

Президент между тем продолжал:

— Давайте всем 112 620 человекам...

Еще можно было бы сказать «людям», но тоже получалось коряво. Да, «человекам» гораздо лучше: все мы люди, как известно, все мы человеки, так что и пусть будет 65 тыс., а не 22 440...

— …Будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тыс. руб. дополнительно к тому, что сейчас люди получают,— закончил президент.— Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество.

Он и сам оценил свое решение:

— Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь.

Потом, в середине совещания, Владимир Путин вернулся к этому решению, добавил, видимо, на всякий случай, чтобы все было понятно сразу и навсегда (а вернее, до полного освобождения от бандформирований): деньги должны получать все: и дети, и пенсионеры. Все.

Да и разве не стоило принять это решение. Все виноваты перед этими людьми, и вину не искупить никакими деньгами. Но можно хотя бы попытаться помочь. И 65 тыс. тоже не деньги в такой ситуации. Но и деньги тоже.

— Я прошу Министерство финансов обеспечить необходимое финансирование, Антон Германович! — заканчивал Владимир Путин.

— Есть, будет сделано! — откликнулся министр.

Да и кто бы не откликнулся.

Андрей Колесников