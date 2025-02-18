России вернули «Воздух»

Как стало известно “Ъ”, Великоустюгский районный суд Вологодской области признал экстремистами украинских олигархов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка. Принадлежащие им в РФ водочные активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group, выпускает в том числе водки «Воздух» и «Перепелка») стоимостью более 9 млрд руб. по решению суда обращены в доход государства. Поводом для этого стало участие предпринимателей в финансировании ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Великоустюгский ликеро-водочный завод обращен в доход государства, поскольку его украинских владельцев суд признал экстремистами

Фото: Николай Мухорин / Фотобанк Лори Великоустюгский ликеро-водочный завод обращен в доход государства, поскольку его украинских владельцев суд признал экстремистами

Фото: Николай Мухорин / Фотобанк Лори

Решением Великоустюгского райсуда в доход государства были обращены компании алкогольного холдинга «Баядера Груп»: АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» (ВУЛВЗ, Вологодская область), ООО «Национальные алкогольные традиции», ООО «Бизнес-Групп» (Москва), ООО «Южные алкогольные традиции» и ООО «Алкогольные традиции Крыма» (Республика Крым).

Крупнейшим из них является ВУЛВЗ. АО создано на базе предприятия, работавшего с 1895 года. В компании в основном разливают водку под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза», «Устюжанка» и проч. По данным рейтинга A.List, продажи наиболее известного бренда компании «Воздух» в 2024 году выросли на 9%, до 620 тыс. дал. Согласно имеющимся в распоряжении “Ъ” данным участников алкогольного рынка, в прошлом году ВУЛВЗ выпустил всего 999 тыс. декалитров водки, что на 2% меньше, чем год назад. По этому показателю предприятие заняло 19-е место в стране среди производителей. Из бухгалтерской отчетности ВУЛВЗ следует, что выручка компании по итогу 2023 года увеличилась на 16,8% год к году, до 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — на 11%, до 63,9 млн руб.

Сам судебный процесс занял одно заседание, которое стартовало в десять часов утра и завершилось в шесть вечера. Разбирательство прошло в закрытом режиме. Такое решение судья Татьяна Казаринова приняла по собственной инициативе, так как в деле содержатся сведения о финансировании ВСУ, затрагивающее вопросы обороны и безопасности России и «составляющие охраняемую законом тайну». Из более чем десятка ответчиков в суд не явились лишь представители Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло, которые, впрочем, по мнению участников разбирательства, были уведомлены о процессе надлежащим образом.

Как ранее писал “Ъ”, по данным Генпрокуратуры, после начала СВО холдинг «Баядера Груп» и его собственники заняли антироссийскую позицию, а также начали финансировать ВСУ и иные воинские формирования, перечисляя на нужды украинской армии порядка 2% прибыли от продажи продукции их фирм.

Так, по данным надзорного ведомства, в 2022–2024 годах этой корпорацией в пользу ВСУ, Главного управления разведки Минобороны Украины, признанной в России террористической и запрещенной организации «Азов» было направлено более $1,8 млн. На эти средства было куплено множество БПЛА, транспортные средства, специализированная техника, радиостанции и многое другое, а также проводились занятия для украинских военнослужащих. Кроме того, холдинг «Баядера Груп», по данным прокуроров, тесно сотрудничает с крупнейшими фондами «Украина в огне» и «Вернись живым» (признан нежелательной организацией), спонсирующими украинскую армию.

Активы холдинга олигархи переоформили на свое доверенное лицо — Юрия Мокляка, а тот — на своих родственников и лиц, «с которыми его связывают дружеские или партнерские отношения».

Так, связанные с компаниями и входящие в холдинг «Баядера Груп» две крымские организации — ООО «Алкогольные традиции Крыма» и ООО «Южные алкогольные традиции» — номинально оформили на дочь Юрия Мокляка Антонину Мокляк, а также жену Наталью Романову и доверенных лиц Анну Ренцеш и Ольгу Баннову. Муж последней является деловым партнером господина Мокляка.

По сведениям “Ъ”, суд согласился с доводами истца. Фигуранты были признаны экстремистами, их деятельность в России была запрещена, а активы — конфискованы.

18 февраля судья огласила лишь вводную и резолютивную части решения, которое суд по ходатайству прокурора обратил к немедленному исполнению. По закону ответчики могут обжаловать его в течение месяца со дня изготовления судебного акта в окончательной форме.

Ранее, как сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 25 июля 2024 года), Тамбовский райсуд Тамбовской области, удовлетворив заявление Генпрокуратуры, признал экстремистами бенефициара международного алкогольного холдинга SPI Group (владеет брендами Stolichnaya, Moskovskaya) Юрия Шефлера и связанных с ним лиц, запретив их деятельность в РФ. По данным надзора, с которыми согласился суд, фигуранты активно финансировали ВСУ, в том числе приобрели для них беспилотники, использовавшиеся для ударов по России. Активы ответчиков, в том числе 72,87% одного из крупнейших спиртзаводов страны — АО «Амбер Талвис» (поселок Новая Ляда Тамбовской области), а также 69,49% калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала его дочерней структуры ООО РВВК, были обращены в доход государства.

Мария Локотецкая, Владимир Комаров