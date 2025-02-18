Украина за скобками

Представители руководства США и России провели в Эр-Рияде встречу, ставшую первым двусторонним контактом высокого уровня после начала СВО. Целью сторон было провести дипломатическую «разведку боем» перед будущими переговорами по Украине и восстановить механизмы взаимодействия между США и Россией. Главным итогом встречи, продлившейся около пяти часов и завершившейся без прорывов по Украине, стали первые практические шаги по выстраиванию новых отношений, не дожидаясь решения украинского конфликта. Одним из таких шагов стала договоренность восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних контактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из итогов российско-американской встречи в Эр-Рияде стал состоящий из пяти пунктов сценарий будущего восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Одним из итогов российско-американской встречи в Эр-Рияде стал состоящий из пяти пунктов сценарий будущего восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде, местом проведения которой по обоюдному согласию сторон был выбран один из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин, должна была начаться в 10:00 утра вторника по местному времени (совпадает с московским). Однако в итоге переговоры стартовали с получасовым опозданием — в 10:30.

В связи с этим журналистам пришлось заполнять возникшую паузу сообщениями о редкой для этих мест дождливой погоде, рассказами об усиленных мерах безопасности и демонстрацией видов полупустых улиц города с его небоскребами и развевающимися зелеными флагами саудовского королевства.

В состав американской делегации вошли госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров (глава делегации) и помощник президента Юрий Ушаков. Третий представитель Москвы — глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в главной встрече участия не принимал, однако находился рядом.

Заявления американской стороны, сделанные накануне встречи, указывали на то, что в Вашингтоне рассматривают общение с российской делегацией как первый серьезный контакт, позволяющий понять, насколько Москва настроена на завершение украинского конфликта. «Это продолжение первоначального разговора между президентом Путиным и президентом Трампом о том, возможен ли вообще этот первый шаг, каковы интересы, можно ли с этим работать»,— прояснила журналистам в Эр-Рияде официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

«Главное — начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном»,— кратко прокомментировал предстоящую встречу в интервью «Первому каналу» сразу по прилете в Эр-Рияд Юрий Ушаков.

Ряд развернутых заявлений накануне встречи сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, при этом большинство его оценок также касались неутешительной ситуации в российско-американских отношениях, которая требует исправления после прихода к власти в США президента Трампа.

«Я считаю, что очень важно наводить мосты. Отношения США и России очень важны для мира»,— заверил Кирилл Дмитриев корреспондента CNN. Он сообщил о том, что перед главной встречей двух делегаций успел провести в Эр-Рияде «несколько встреч с командой Трампа».

«Думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы. Его команда — это команда людей, отлично решающих проблемы»,— сообщил господин Дмитриев, не уточнив, с кем именно из американских представителей он встречался в Эр-Рияде и какие вопросы обсуждал. «Весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят перед миром»,— продолжал он. По оценке господина Дмитриева, американский бизнес потерял более $300 млрд, уйдя с российского рынка в ходе войны санкций.

«Нахождение совместных экономических путей и позитивных решений вопросов крайне важно в основном для США и для многих других стран, которые начинают понимать, что российский рынок крайне привлекателен и на нем необходимо присутствовать. Поэтому мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и, безусловно, видим, что президент Дональд Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире»,— добавил он.

Российско-американская встреча проходила в закрытом режиме, без присутствия прессы.

Фотокорреспондентам лишь удалось сделать протокольный снимок двух делегаций, сидящих за большим прямоугольным столом. Обменялись ли участники встречи приветственными рукопожатиями до прихода фоторепортеров, осталось неизвестно. Во главе стола председательствовали два представителя Саудовской Аравии.

Спустя два с половиной часа стороны взяли 15-минутную паузу, после чего переговоры продолжались до обеда.

Перед перерывом на обед российская делегация успела пообщаться с американскими представителями в неформальной обстановке, соответствующие фото опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. На фото Сергей Лавров и Юрий Ушаков, стоя в ожидании обеда, что-то обсуждают с Марко Рубио, рядом стоит Стивен Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам переговоров в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) признал, что «американская сторона стала лучше понимать» позицию России

Фото: Пресс-служба МИД РФ По итогам переговоров в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров (в центре) признал, что «американская сторона стала лучше понимать» позицию России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

«Мы видим настрой у администрации США на серьезное обсуждение многих проблем, которые накопились в двусторонних отношениях и, кстати говоря, в международной повестке, включая ситуацию на Украине»,— заявила в перерыве журналистам Мария Захарова. Несмотря на всю сложность и серьезность обсуждаемой проблематики, в ее словах нашлось место и для шутки.

Как сообщила госпожа Захарова, ее телефон с трудом стал выдерживать натиск журналистов телеканала CNN.

«У меня просто разрывается телефон от корреспондентов CNN. Может кто-нибудь им сказать, что у нас брифинг? Я понимаю, что они исключительные, но не до такой же степени. Передайте им, пожалуйста. У меня уже трубка нагрелась»,— заметила официальный представитель МИД России, добавив, что репортеры американского канала могут подключиться к ее брифингу.

По итогам переговоров, возобновившихся после обеда и продолжавшихся в общей сложности около пяти часов, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что встреча «прошла неплохо». «Пока трудно сказать, что Россия и США сближаются, но разговор об этом был»,— признался представитель Кремля.

«Был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые мы хотели затронуть. Мы договорились учитывать интересы друг друга, вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон»,— добавил Юрий Ушаков.

По его словам, дата встречи президентов Путина и Трампа пока не определена, но вряд ли это будет на следующей неделе. «Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще рано говорить о конкретном периоде, конкретных датах встречи лидеров»,— заявил он в эфире «Первого канала».

Что касается будущих переговоров по Украине, то, как отметил Юрий Ушаков, для их начала стороны должны будут сформировать команды переговорщиков.

«Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет»,— сообщил господин Ушаков. По его словам, решение о том, кто войдет в состав переговорщиков со стороны России, примет Владимир Путин.

Вскоре на сайте Госдепа появилось официальное заявление, обозначившее состоящий из пяти пунктов сценарий будущего восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Это создание механизма консультаций для устранения «раздражающих факторов» в отношениях США и РФ, назначение рабочих групп для проработки путей прекращения конфликта на Украине, создание фундамента для сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес в сферах геополитики, экономики и инвестиций после завершения боевых действий на Украине, а также продолжение консультаций. Из заявления Госдепа напрашивался вывод, что стороны не просто выслушали друг друга, но и настроились на всеобъемлющий перезапуск отношений двух стран, уровень которых упал до исторического минимума.

Глава американской делегации Марко Рубио также дал развернутый ответ на вопрос по украинскому урегулированию, указав, что Дональд Трамп рассчитывает «завершить конфликт на Украине справедливо» и не допустить его возобновления через два-три года.

По словам господина Рубио, за столом переговоров в определенный момент также должен будет оказаться ЕС, так как он вводил санкции против России.

В продолжение телефонного разговора Марко Рубио и Сергея Лаврова, состоявшегося в прошлую субботу, участники переговоров в Эр-Рияде договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних контактов. «Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты»,— заявил Марко Рубио.

Последним из переговорщиков прокомментировал встречу глава МИД РФ Сергей Лавров. В своей речи он подтвердил, что стороны «не просто слушали, но и слышали друг друга». «У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию»,— признался российский министр.

Одним из главных достижений господин Лавров считает договоренности по возобновлению полноценной работы дипломатических миссий с обеих сторон.

По его словам, стороны «практически договорились», что проблему их функционирования «нужно решить раз и навсегда».

По словам главы МИД РФ, делегации условились организовать встречу заместителей министров иностранных дел, чтобы те системно подошли к решению этого вопроса.

Сергей Лавров также обратил особое внимание на то, что переговоры стартовали с заявления Марко Рубио о принципиальной важности для каждой страны руководствоваться в международных отношениях своими национальными интересами.

«Мы с этим полностью согласились»,— отметил российский дипломат. Он добавил, что обе стороны осознают, что национальные интересы двух стран «далеко не всегда будут совпадать», но сходятся в том, что важно регулировать несовпадения в позициях двух стран и не допускать конфронтацию военного и иного рода.

Наконец, примечательно и то, что в своей речи украинскому вопросу глава МИД РФ уделил внимание не в первую очередь. Он подтвердил заявления Госдепа о том, что в ближайшее время стороны сформируют команды по мирному урегулированию. По словам российского министра, Москва назовет имя своего главного переговорщика сразу после того, как Вашингтон обозначит представителя со своей стороны.

Сергей Строкань, Анастасия Домбицкая