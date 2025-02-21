В Конгресс США внесен законопроект о выходе из ООН

Законодатели США инициировали процесс выхода государства из ООН. Республиканцы внесли в Конгресс законопроект о прекращении членства Вашингтона в организации и ее финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Curtis / AP Фото: Ben Curtis / AP

«Президент должен полностью прекратить членство США в ООН, а также во всех органах, специализированных агентствах, комиссиях и любых других ведомствах, официально относящихся к ООН»,— говорится в документе.

Законопроект в том числе предусматривает запрет на повторное присоединение к организации без одобрения Сената. Кроме того, США не будут участвовать в миротворческих миссиях ООН в случае принятия закона.

Один из авторов законопроекта сенатор от Юты Майк Ли прокомментировал Fox News инициативу: «ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на США и их союзников».

После вступления в должность Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека. Также американский президент приостановил будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Дональд Трамп урезает ООН».