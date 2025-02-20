О бедном Зеленском замолвили слово

В отношениях между двумя сторонами Атлантики наметилась новая брешь. Причиной стали слова, сказанные президентом США Дональдом Трампом в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Впрочем, утверждая, что президент Украины вовсе не «диктатор», как окрестил его глава Белого дома, в Европе, нуждающейся в помощи США, дипломатично воздержались от критики самого Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (2019 год)

Фото: / Reuters, File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (2019 год)

Фото: / Reuters, File Photo / Reuters

Громкое заявление американского президента о том, что украинский лидер — «диктатор без выборов», повергло европейских союзников США в шок. Одним из первых в защиту Владимира Зеленского выступил британский премьер Кир Стармер, которого в последние недели считали чуть ли не самым лояльным по отношению к Трампу европейским политиком. Вечером в среду, 19 февраля, глава британского правительства, как затем отчитались на Даунинг-стрит, 10, позвонил Зеленскому, выразил ему «свою поддержку как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что приостановка выборов в военное время, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны, является совершенно разумной».

Вместе с тем на фоне предстоящего личного общения с Дональдом Трампом в Белом доме («Возможно, в понедельник»,— обозначил сам Трамп предполагаемую дату визита британского премьера) Стармер также «подтвердил свою поддержку возглавляемых США усилий по достижению прочного мира на Украине, который удержит Россию от любой будущей агрессии».

Не оставили без внимания ремарки Дональда Трампа и в Германии. «Отрицать демократическую легитимность президента Зеленского просто неправильно и опасно»,— заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду вечером.

«Владимир Зеленский — избранный глава государства Украина. Невозможность провести обычные выборы в разгар войны соответствует украинской конституции и избирательному законодательству. Никто не должен утверждать обратное»,— добавил немецкий лидер, не став, однако, называть президента США, которому эти слова были адресованы, по имени.

Словесная атака главы Белого дома на президента Украины вызвала «непонимание» и у премьера Дании Метте Фредериксен, у которой есть собственный резон недолюбливать Трампа из-за его агрессивных попыток договориться о покупке Гренландии.

«Зеленский — демократически избранный и необычайно способный политический лидер в Европе»,— сказала госпожа Фредериксен.

«Глубоко необоснованными» утверждения, что Зеленский — диктатор, счел также премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре, тогда как его шведский коллега Ульф Кристерссон подчеркнул, что лидер Украины избран демократическим путем.

А вот президент Франции Эмманюэль Макрон пропустил слова Дональда Трампа о Зеленском мимо ушей. В среду вечером, сразу после второго за неделю совещания по Украине с лидерами ряда европейских стран, французский президент опубликовал пост в соцсети Х, где отметил: «Мы разделяем цель президента @realDonaldTrump — прекратить агрессивную войну, которую Россия ведет уже почти три года». А потом анонсировал, что «в ближайшие дни и недели» Европа примет решения относительно увеличения расходов на оборону и безопасность европейского континента и Украины.

К слову, на будущей неделе Эмманюэль Макрон сам намерен отправиться в Вашингтон на переговоры, сообщил в среду Дональд Трамп. К визиту за океан Макрон и Стармер разработали франко-британский план, предусматривающий размещение на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих, сообщила в четверг газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники. При этом военные из Европы будут дислоцированы вдали от нынешней линии фронта и будут использоваться только для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры вроде портов и АЭС.

Основную роль в обеспечении соблюдения условий мирных договоренностей возложат на военно-воздушные силы, в чьем распоряжении будут разведывательные беспилотники, самолеты и спутники.

Как ожидают в Лондоне и Париже, эта идея не вызовет у Дональда Трампа возражений, так как она не предполагает прямого присутствия американских солдат на украинской земле. Но в то же время, по данным британского издания, на встрече в Вашингтоне Кир Стармер намерен просить президента США нарастить присутствие американских истребителей в Румынии и Польше для поддержки европейской миссии на Украине. И как Трамп отреагирует на эту просьбу в свете критики его слов о Зеленском, пока неясно.

Наталия Портякова