На базе F.A.C.C.T. создали компанию для борьбы с киберпреступностью F6

Фонд в области кибербезопасности «Сайберус» выкупил активы разработчика средств защиты информации F.A.C.C.T. Сделку закрыли 31 января, ее сумма не раскрывается. На базе F.A.C.C.T. была создана новая компания под названием F6, рассказали «Ъ» в фонде.

Новая компания специализируется на борьбе с киберпреступностью, а также разработке решений для предотвращения и расследования таких преступлений в России и за рубежом. F6 возглавил Валерий Баулин, под его руководство перешла вся команда F.A.C.C.T. Техническим директором F6 назначен Никита Кислицин, директором сервисного блока — Александр Соколов, коммерческим директором — Егор Халилов, директором по маркетингу — Анастасия Меркулова.

Акционерами F6 стали «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%). Бывшие акционеры F.A.C.C.T., включая ее основателя Илью Сачкова, в новую структуру не вошли.

В планах компании на 2025 год — выпуск обновленной версии модуля Malware Detonation Platform для флагманского продукта Managed XDR с поддержкой российских ОС на базе Linux. Также F6 планирует представить коммерческий SOC, национальную антифрод-платформу, сервисы Purple Teaming и комплексный антифрод-аудит для финансовых организаций.

О сделке по покупке активов F.A.C.C.T стало известно в ноябре 2024 года. Валерий Баулин говорил, что цель сделки — сделать новую компанию одной из сильнейших в сфере кибербезопасности в стране. Господин Баулин возглавлял F.A.С.С.T. с 2022 года.

«Сайберус» — фонд, созданный в 2022 году Юрием Максимовым и частными инвесторами, объединяет разработчиков технологий киберзащиты и формирует единое экспортное предложение для продвижения на глобальном рынке.