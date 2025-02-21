Путин поручил отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний

Президент России Владимир Путин попросил правительство подумать о том, как отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые захотят вернуться. По его словам, отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными, но «в рамках ВТО».

«Нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущество для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно»,— сказал президент на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Президент добавил, что нужно внимательно отнестись к процессу возможного возращения иностранных компаний, чтобы не утратить приобретенный потенциал. Он заявил, что вызовы и сложности, связанные с санкциями, сыграли стимулирующую роль для России. «Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных»,— отметил глава государства.

Новость дополняется.