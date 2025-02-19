Чем раньше, тем репродуктивнее

Минздрав хочет проводить осмотры подростков гинекологом и урологом уже с 13 лет — на год раньше, чем сегодня. «У детей период становления и созревания функций сейчас начинается раньше»,— пояснила заместитель главы ведомства Евгения Котова. Изменить порядок проведения медосмотров детей для обнаружения проблем с деторождением ранее поручал президент Владимир Путин. Эксперт предложения Минздрава поддержал, отметив, что надо заранее подумать над балансом между необходимостью медицинского исследования и правом подростков на личное пространство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Минздрав предложил оценивать репродуктивное здоровье несовершеннолетних россиян «в более раннем» возрасте, сообщила заместитель главы Минздрава Евгения Котова, выступая в Совете федерации на заседании Совета по региональному здравоохранению. Сейчас профилактические осмотры акушера-гинеколога и уролога-андролога проводятся по достижении 14 лет: сроки, по словам госпожи Котовой, «надо бы пересмотреть и сдвинуть влево». Конкретный возраст она не назвала, но ведомство уже опубликовало проект приказа о снижении возраста осмотра до 13 лет. «У детей период становления и созревания функций сейчас начинается раньше»,— пояснила Евгения Котова.

Напомним, что в 2024 году в России стартовала бесплатная диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослых.

18 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина отчиталась, что исследование на фертильность за год прошли 7 млн человек, в результате удалось выявить более 230 тыс. заболеваний репродуктивной системы.

По итогам осмотров I группу здоровья получили 67% женщин и 88% мужчин. Факторы риска (II группа здоровья) обнаружены у 20% женщин и 8% мужчин. III группа здоровья (люди с хроническими неинфекционными заболеваниями) установлена у 12,4% женщин и 2,5% мужчин. 24 января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров детей и взрослых для «профилактики» выявления репродуктивных заболеваний. Минздрав должен проработать поручение до 15 апреля.

Идея снизить возраст начала репродуктивных осмотров обсуждается из-за растущего числа случаев раннего полового созревания, что, в свою очередь, может быть связано с различными факторами, включая изменения в образе жизни, питание, экологические воздействия и другие аспекты, пояснила “Ъ” репродуктолог, акушер-гинеколог Виктория Шустова. По ее словам, некоторые проблемы с репродуктивной функцией действительно могут проявляться на более раннем этапе — например, эндометриоз, нарушение менструального цикла, гормональные расстройства или инфекции, передающиеся половым путем.

Кроме того, по словам Виктории Шустовой, осмотры могут помочь подросткам получать знания о безопасном поведении, контрацепции и профилактике инфекций. Это поможет снизить риск болезней, а также ранних и нежелательных беременностей. Об этом вчера говорила и Евгения Котова: «Это вопрос повышения грамотности девочек и мальчиков». Раннее обследование, добавляет госпожа Шустова, позволит своевременно выявить отклонения в развитии (например, задержку или ускорение полового созревания), что поможет предотвратить возможные физические или гормональные нарушения. «Подростки, не получившие должного внимания в плане репродуктивного здоровья, могут испытывать стрессы и комплексы, связанные с их телесными изменениями»,— говорит эксперт. При этом, отмечает Виктория Шустова, остается открытым вопрос баланса между необходимостью медицинского исследования и правом подростков на личное пространство, а также эффективности таких мер «в контексте реальных изменений здоровья».

Наталья Костарнова