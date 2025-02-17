Генерал—инвестор России

Как стало известно “Ъ”, подследственный экс-начальник Главного управления кадров (ГУК) Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов утверждает, что не получал денег от своего партнера в Краснодаре, а, напротив, платил ему за покупку земли и строительство дома. По версии генерала, он финансировал строительство мини-гостиницы, которая бы обеспечила его после выхода на пенсию. Законность его доходов, по данным фигуранта, подтверждается документами «ограниченного доступа», которые он просит приобщить к делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант Кузнецов хочет дать показания следствию

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Генерал-лейтенант Кузнецов хочет дать показания следствию

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, за девять месяцев расследования генерал Кузнецов был допрошен только в день своего задержания, 13 мая. Тогда ему, напомним, инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб.

По данным СКР, взамен на это бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Его вместе с участком оценили в 30,5 млн руб.

По версии же генерала, господин Мартиросян по доверенности от его супруги в 2020–2022 годах занимался скупкой разрозненных земельных участков на улице Грибоедова, через дорогу от Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). Впоследствии они были объединены в один и разделены на два равных. На них господа Кузнецов и Мартиросян решил построить по дому, чтобы сдавать под мини-гостиницы. Этим бизнесом господин Кузнецов планировал заняться после окончания службы.

Причем, по версии генерала, он обладает расписками о передаче господину Мартиросяну денег для покупки участков и стройматериалов, пояснив, что закупать все необходимое оптом для обоих было гораздо выгоднее. Более того, 6 млн руб. жена господина Кузнецова перевела партнеру со своей банковской карты. Всего же он потратил на стройку 46 млн руб.

По словам фигуранта, вопреки утверждению следствия о том, что с предполагаемым взяткодателем он познакомился в бытность последним начальником продовольственной службы КВВУ, это случилось позже, когда господин Мартиросян, уволившись со службы, открыл в училище частную столовую для офицеров данного учебного заведения. Сам же Юрий Кузнецов в инкриминируемый следствием период являлся начальником 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ.

Как утверждает следствие, в 2021–2023 годах Юрий Кузнецов организовал заключение между ИП «Мартиросян Л. А.», с одной стороны, и КВВУ, с другой, договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 млн 300 тыс. руб.

В обмен бизнесмен приобрел и оформил на жену Юрия Кузнецова в 2020–2022 годах участок земли в Краснодаре за 7 млн 510 тыс. руб., а также построил на ней жилой дом площадью 1125 кв. м (стоимостью 22 млн 993 тыс. 160 руб.), также записанный на жену генерала.

Сам господин Кузнецов отрицает, что пролоббировал интересы предпринимателя в ходе двух аукционов. По словам адвоката Алексея Першина, в первом аукционе участвовали только господин Мартиросян и его жена, а во втором — лишь один предприниматель. Он назвал «анекдотичным» утверждение следствия о том, что генерал способствовал «победе мужа над собственной женой» в ходе аукциона. «Победителей в аукционах определяла комиссия, а механизм "способствования" генералом победе Мартиросяна в аукционах следствие так и не установило»,— отметил защитник. Он утверждает, что СКР не располагает свидетельскими показаниями на этот счет, а торгово-закупочная деятельность КВВУ «не входила и не могла входить ни в должностные полномочия, ни в сферу влияния генерала Кузнецова».

Адвокат отметил, что его подзащитный добивается повторного допроса, чтобы объяснить все это, а заодно происхождение найденной у него в ходе обысков наличности.

Из загородного дома господина Кузнецова в Истре в рублях и валюте изъяли более 100 млн руб.

Как утверждает защита, еще в 2014 году семья генерала Кузнецова конвертировала в доллары и евро имевшиеся у нее накопления в 31 млн руб., причем валюта декларировалась. С тех пор ее стоимость увеличилась более чем втрое. «Защита ходатайствует о приобщении этих документов к материалам дела, но получает немотивированные отказы»,— посетовал защитник.

По его словам, следствие утверждает, что господин Кузнецов не мог на свою зарплату купить земельный участок и построить дом, а он утверждает, что мог. При этом сведения о его полном денежном довольствии относятся к информации «ограниченного доступа», заявил адвокат.

Что касается обвиняемого в даче взятки (ст. 291 УК РФ) Левы Мартиросяна, то он также отрицает вину, настаивая, что просто не располагал столь крупной суммой для выплаты генералу.

Мария Локотецкая