Генерал—инвестор России
Главный кадровик Минобороны объяснил происхождение своих активов
Как стало известно “Ъ”, подследственный экс-начальник Главного управления кадров (ГУК) Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов утверждает, что не получал денег от своего партнера в Краснодаре, а, напротив, платил ему за покупку земли и строительство дома. По версии генерала, он финансировал строительство мини-гостиницы, которая бы обеспечила его после выхода на пенсию. Законность его доходов, по данным фигуранта, подтверждается документами «ограниченного доступа», которые он просит приобщить к делу.
Генерал-лейтенант Кузнецов хочет дать показания следствию
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По данным “Ъ”, за девять месяцев расследования генерал Кузнецов был допрошен только в день своего задержания, 13 мая. Тогда ему, напомним, инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб.
По данным СКР, взамен на это бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Его вместе с участком оценили в 30,5 млн руб.
По версии же генерала, господин Мартиросян по доверенности от его супруги в 2020–2022 годах занимался скупкой разрозненных земельных участков на улице Грибоедова, через дорогу от Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). Впоследствии они были объединены в один и разделены на два равных. На них господа Кузнецов и Мартиросян решил построить по дому, чтобы сдавать под мини-гостиницы. Этим бизнесом господин Кузнецов планировал заняться после окончания службы.
Причем, по версии генерала, он обладает расписками о передаче господину Мартиросяну денег для покупки участков и стройматериалов, пояснив, что закупать все необходимое оптом для обоих было гораздо выгоднее. Более того, 6 млн руб. жена господина Кузнецова перевела партнеру со своей банковской карты. Всего же он потратил на стройку 46 млн руб.
По словам фигуранта, вопреки утверждению следствия о том, что с предполагаемым взяткодателем он познакомился в бытность последним начальником продовольственной службы КВВУ, это случилось позже, когда господин Мартиросян, уволившись со службы, открыл в училище частную столовую для офицеров данного учебного заведения. Сам же Юрий Кузнецов в инкриминируемый следствием период являлся начальником 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ.
Как утверждает следствие, в 2021–2023 годах Юрий Кузнецов организовал заключение между ИП «Мартиросян Л. А.», с одной стороны, и КВВУ, с другой, договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 млн 300 тыс. руб.
В обмен бизнесмен приобрел и оформил на жену Юрия Кузнецова в 2020–2022 годах участок земли в Краснодаре за 7 млн 510 тыс. руб., а также построил на ней жилой дом площадью 1125 кв. м (стоимостью 22 млн 993 тыс. 160 руб.), также записанный на жену генерала.
Сам господин Кузнецов отрицает, что пролоббировал интересы предпринимателя в ходе двух аукционов. По словам адвоката Алексея Першина, в первом аукционе участвовали только господин Мартиросян и его жена, а во втором — лишь один предприниматель. Он назвал «анекдотичным» утверждение следствия о том, что генерал способствовал «победе мужа над собственной женой» в ходе аукциона. «Победителей в аукционах определяла комиссия, а механизм "способствования" генералом победе Мартиросяна в аукционах следствие так и не установило»,— отметил защитник. Он утверждает, что СКР не располагает свидетельскими показаниями на этот счет, а торгово-закупочная деятельность КВВУ «не входила и не могла входить ни в должностные полномочия, ни в сферу влияния генерала Кузнецова».
Адвокат отметил, что его подзащитный добивается повторного допроса, чтобы объяснить все это, а заодно происхождение найденной у него в ходе обысков наличности.
Из загородного дома господина Кузнецова в Истре в рублях и валюте изъяли более 100 млн руб.
Как утверждает защита, еще в 2014 году семья генерала Кузнецова конвертировала в доллары и евро имевшиеся у нее накопления в 31 млн руб., причем валюта декларировалась. С тех пор ее стоимость увеличилась более чем втрое. «Защита ходатайствует о приобщении этих документов к материалам дела, но получает немотивированные отказы»,— посетовал защитник.
Чем известен главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов, подозреваемый во взяточничестве
По его словам, следствие утверждает, что господин Кузнецов не мог на свою зарплату купить земельный участок и построить дом, а он утверждает, что мог. При этом сведения о его полном денежном довольствии относятся к информации «ограниченного доступа», заявил адвокат.
Что касается обвиняемого в даче взятки (ст. 291 УК РФ) Левы Мартиросяна, то он также отрицает вину, настаивая, что просто не располагал столь крупной суммой для выплаты генералу.