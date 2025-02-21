Государство видеолизируется

Государственные закупки систем видеонаблюдения в 2024 году выросли до 130,1 млрд руб. Если после падения в 2023 году госорганы стали закупать на 21,8% больше таких систем, то госкомпании сразу на 131,3%. Участники рынка считают, что спрос на видеонаблюдение, включая интеллектуальное, будет только расти. При этом доля камер с распознаванием лиц не превышает 5%, что может быть связано с высокими требованиями по безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Закупки средств видеонаблюдения и систем фотофиксации в 2024 году госорганами увеличились на 21,8%, до 46,4 млрд руб., и на 6% в штуках, до 9,7 тыс., подсчитали в сервисе «Контур.Закупки» по просьбе “Ъ”. Такой рост произошел после значительного падения в 2023 году, когда сумма контрактов снизилась на 46,2%, с 70,8 млрд до 38,1 млрд руб.

При этом у госкомпаний и количество, и объем таких закупок продолжают расти в деньгах и штуках. В 2024 году расходы на эти системы и их сопровождение выросли на 131,3% и достигли 83,7 млрд руб., в штуках рост составил 6%, до 6,8 тыс., в 2023 году сумма увеличилась на 189,6%, но до всего 36,2 млрд руб., и на 14% в штуках.

Крупнейшими контрактами у госорганов в прошлом году стали «Безопасный регион» Волгоградской области (2 млрд руб.) и «Городской мониторинговый центр» Санкт-Петербурга (1,1 млрд руб.) — оба контракта выиграл «Ростелеком». Среди госкомпаний крупнейшими заказчиками стали РЖД (контракт на 21 млрд руб. на услуги по обеспечению транспортной безопасности на объектах) и «Ростелеком — Цифровые регионы» (на 2,4 млрд руб. на услуги по технической поддержке систем видеонаблюдения).

Рост числа закупок может быть связан с восстановлением закупочной активности и необходимостью обновления оборудования, считает эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик. При этом больший рост в деньгах эксперт НТИ «Автонет» Геннадий Конев связывает с подорожанием электронной компонентной базы, ростом курса валют и удорожанием логистики.

В «Ростелекоме» “Ъ” сказали, что за три квартала 2024 года установили более 414 тыс. камер городского видеонаблюдения. «Основные заказчики в области интеллектуального видеонаблюдения и фотовидеофиксации — это региональные органы государственной власти, которые работают в рамках 44-ФЗ. Мы отмечаем рост и трансформацию спроса в указанных направлениях»,— говорят в компании.

Ранее “Ъ” сообщал, что Минцифры планировало централизацию действующих в РФ систем видеонаблюдения и создание национальной «платформы для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения», которая сможет подключаться к региональным системам, а видеопоток будет анализироваться с помощью механизмов распознавания лиц и образов (см. “Ъ” от 24 ноября 2023 года).

Сейчас основным и, по сути, единственным потребителем умного видеонаблюдения являются именно государственные ведомства, говорит директор по работе с партнерами «Рекфэйсиса» Ирина Остроухова. По ее словам, это происходит из-за того, что бизнесу необходимо следовать требованиям ФЗ «О биометрии», в том числе в части обеспечения информационной безопасности, которые «фактически выполнить нереально», если речь идет о распознавании лиц в видеопотоке.

«Несмотря на растущий спрос на умное видеонаблюдение для обеспечения безопасности и правопорядка со стороны профильных ведомств, он все же ниже спроса, который мог бы показать рынок при других требованиях»,— считает госпожа Остроухова. В условиях увеличения угроз и вызовов, с которыми сталкивается общество, госсектор ищет эффективные решения для обеспечения безопасности, «поэтому спрос на умное видеонаблюдение со стороны госсектора продолжит расти», говорит гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.

При этом, по его оценке, доля камер с интегрированными алгоритмами распознавания лиц очень мала и составляет не более 5%. «Технически практически все камеры не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к таким устройствам в части безопасности»,— объясняет источник “Ъ” на рынке видеонаблюдения. И поэтому фактическая идентификация ведется не на камере, а на специализированных защищенных программно-аппаратных комплексах, разработанных в соответствии с требованиями законодательства, добавляет он.

Алексей Жабин