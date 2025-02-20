США впервые не поддержали антироссийскую резолюцию ООН по Украине

США впервые с начала боевых действий на Украине отказались подписать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с осуждением действий России, пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Среди подписантов документа — представители более 50 стран, подготовивших резолюцию к третьей годовщине боевых действий.

«В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами подобных резолюций в поддержку справедливого мира на Украине»,— сказал один из собеседников Reuters. Как отмечает агентство, голосование в ООН все еще может состояться без поддержки США, но вряд ли получит широкую поддержку.

В тексте резолюции авторы подтверждают «приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках признанных международным сообществом границ». В документе содержится призыв к «деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному разрешению конфликта».

С 24 февраля 2022 года Генассамблея ООН неоднократно проводила заседания 11-й Чрезвычайной спецсессии, посвященной российско-украинскому конфликту. На сегодняшний день было принято шесть резолюций в поддержку Украины. США были соавторами этих документов вместе с Великобританией, Францией, Германией, Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой и другими западными странами. Вашингтон отказался поддержать очередную резолюцию вскоре после прошедших в Эр-Рияде переговоров с делегацией Росcии, по итогам которых стороны договорились устранять «раздражители» в отношениях.

О риторике Трампа в адрес Украины и России — в материале «Ъ» «Изберись сам».

Лусине Баласян