Maer купил холдинг, в который входят «Новые Известия» и «Росбалт»

Оператор наружной рекламы Maer Group купил компанию «Премьермедиаинвест» — холдинга 1MI, в который входят издания «Новые известия», «Росбалт» и еще 22 региональных издания, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее у Maer Group не было активов в сфере СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Maer Константин Майор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Гендиректор Maer Константин Майор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Maer «Ъ» подтвердили сделку и сказали, что оперативным управлением 1MI займутся представители МАЕР. Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, сказал «Ъ» гендиректор Maer Константин Майор. «Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, Maer выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта»,— добавил он, заверив, что Maer «не будет влиять на редакционную политику входящих в холдинг 1MI изданий, а работа редакций будет продолжаться в штатном режиме».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Премьермедиаинвест» ранее владел Евгений Филиппов — владелец и гендиректор строительной компании «Новалекс». Выручка ООО «Премьермедиаинвест» за 2023 год — 144 млн руб., чистый убыток — 58 млн руб. при 307 млн руб. выручки и 56 млн руб. чистой прибыли в 2022 году. Выручка ООО «Маер групп» за 2023 год составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 352 млн руб. 27% ООО «Маер групп» владеет Константин Майор, еще 73% у АО «Регион Пром», учредители которого скрыты.

Алексей Жабин