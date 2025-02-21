Эмманюэль Макрон выступил прямо

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг был постоянно «на связи». С 11 часов утра он советовался с главами партий насчет ситуации в Киеве, Москве и Вашингтоне. Вечером созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским. А в промежутке провел нечто вроде полуторачасовой прямой линии с соотечественниками, отвечая на вопросы и нападки пользователей соцсетей. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Макрон перед началом саммита лидеров ЕС по Украине 19 февраля 2025 года

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Макрон перед началом саммита лидеров ЕС по Украине 19 февраля 2025 года

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Всю неделю Эмманюэль Макрон вынужден импровизировать. Он и его министры считают ситуацию очень серьезной, поэтому пытаются объединить страну под предлогом «российской угрозы». «Никогда с 1945 года риск войны в Европе не был таким высоким, как сегодня»,— предупреждает французов министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

В интервью региональной прессе Эмманюэль Макрон соглашается: «Россия представляет экзистенциальную угрозу для европейцев».

Экстренная встреча президента с представителями партий всего политического спектра прошла вчера, 20 февраля, в Елисейском дворце. Все левые были на месте: и коммунист Фабьен Руссель (PCF), и «зеленая» Марин Тонделье (Ecologistes), и социалист Оливье Фор (PS), и левый радикал Гийом Лакруа (Parti radical de gauche — PRG).

Был даже координатор крайне левой «Непокорившейся Франции» (LFI) Мануэль Бомпар. Представитель партии непримиримых врагов президента даже счел необходимым извиниться за то, что принял приглашение: «Речь идет об обсуждении международной ситуации с президентом Республики, главнокомандующим. Это нормально — принять участие».

А вот со стороны крайне правых партия «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен была представлена лишь вице-президентом Луи Альо, поскольку президент партии Жордан Барделла в это же время должен был отправиться в Вашингтон. Предпочтение, отданное Америке, заставило главу «зеленых» Марин Тонделье язвительно назвать RN «представителями» президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Франции. По итогам встречи информации оказалось слишком мало. Возможно, потому что на ней говорили максимально откровенно. А возможно и потому, что ни о чем в итоге не договорились.

Затем президент обратился к гражданам, предложив им задать через социальные сети вопросы о войне на Украине, переговорах с Россией и США, а также о безопасности Франции. В итоге Эмманюэль Макрон провел нечто вроде прямой линии.

Вот что услышали его собеседники во время сеанса вопросов-ответов. Макрон намерен требовать от Дональда Трампа более жесткой позиции по отношению к Кремлю. «Я скажу ему, что он не может быть слабым перед Путиным»,— подчеркнул президент, который отправится в Вашингтон в понедельник. Он пояснил: «Мы хотим мира, но не перемирия, которое станет капитуляцией Украины».

Президент осудил Россию как «хищника» не только по отношению к Украине, но и к Европе в целом. Он упомянул «гибридные угрозы», попытки дестабилизации у границ Польши, «массовые кибератаки», «манипуляции выборами, как в Румынии». Макрон считает, что Москва уже «глобализировала» конфликт, привлекая северокорейских солдат и сотрудничая с Ираном, который поставляет ей дроны.

Итог очевиден: страна вступает в новую эпоху. «Мы больше не можем рассчитывать на так называемые дивиденды мира. Нам, французам, придется еще больше инвестировать, усиливать нашу оборону и безопасность. Придется определять бюджетные приоритеты. Это выбор между краткосрочными решениями и будущим нации»,— заявил Макрон. Президент привел в пример Данию, которая готова повысить пенсионный возраст до 70 лет, чтобы финансировать оборону. «Каждый должен задаться вопросом, что он может сделать для Франции и Республики»,— настаивал Макрон. Он заговорил даже о чем-то вроде «военного займа»: «Возможно, мы запустим новые сберегательные программы и обратимся к нации за финансированием определенных проектов».

Президент четко заявил, что не намерен превращать холодную войну в горячую и отправлять солдат на передовую: «Нет, я не хочу жертвовать целыми поколениями. Я не собираюсь завтра принимать решение об отправке войск на Украину. Мы скорее рассматриваем возможность направить силы для поддержания мира, когда он будет достигнут».

«У нас сильная армия, мы потратили на нее много времени и усилий. Но сейчас нам нужно еще больше»,— сказал президент.

Отвечая на беспокойный твит о скорой «мобилизации всех французов в возрасте от 25 до 75 лет», он назвал новость «фейком»: «Ложь. Если худший сценарий все же случится, то происходить это будет не так». Он также отверг слухи о возможности возвращения обязательной военной службы, отметив, что это «огромная нагрузка на армию» и «не панацея» в текущей ситуации.

Отвечая на резкие заявления Дональда Трампа, назвавшего Владимира Зеленского «диктатором без выборов», Макрон защищал легитимность украинского президента: «Зеленский был избран на свободных выборах. Он даже не был фаворитом. В отличие от Владимира Путина, который уже давно устраняет оппозицию и манипулирует выборами».

Эмманюэль Макрон также поддержал вступление Украины в Европейский союз: «Мы должны помочь ей продолжить этот путь. Сейчас никто не вправе заявлять, что Украина не имеет права вступить в ЕС или НАТО».

Конечно, интересно, что говорил французский президент. Но не менее интересно то, что у него спрашивали. Если Эмманюэль Макрон хотел «забить тревогу», как он сам выразился, то это ему удалось. Очевидно, что французы крайне обеспокоены и ситуацией на фронте, и переговорами, и тем, что происходит в стране. «Украина Украиной,— считают они,— но что будет с покупательной способностью, с пенсиями, с безопасностью, чего ждать от инфляции?»

Возможно, предварительная модерация позволила президенту говорить о том, что он сам считает нужным, но многие вопросы были не просто острыми, а даже злыми и грубыми. Страна явно не в едином порыве поддерживает президента. В ответ тот был безукоризненно вежлив и по возможности откровенен. Лишь один раз, отвечая на твит с обращением на «ты», он отреагировал: «Надеюсь, это обращение ко мне — знак вашего дружеского расположения».

Встреча в эфире мало походила на срежиссированное «общение с народом» — даже началась она с технических неполадок: не сработал экран, и мы наблюдали, как, подперев голову, президент ждал, пока его помощник переткнет провода. А в конце Эмманюэль Макрон, посмотрев на часы, извинился, что прерывается, потому что «пора звонить Зеленскому», и пригласил комментаторов заходить еще как-нибудь. О чем договорились президенты, подписчики соцсетей пока не узнали.