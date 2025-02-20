ЦБ предложил возложить на банкиров ответственность за борьбу с мошенниками

Банк России рассматривает возможность введения персональной ответственности топ-менеджеров кредитных организаций за соблюдение процедур по противодействию мошенничеству. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в большинстве крупных банков такие процедуры работают очень хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Нужно повышать ответственность банков за то, чтобы в банках были налажены необходимые антифрод-процедуры. Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за эти процедуры»,— отметила она в рамках форума «Кибербезопасность в финансах» (цитата по ТАСС).

Также госпожа Набиуллина прокомментировала идею создания фонда для компенсации клиентам, которые без добровольного согласия перевели деньги мошенникам. По ее словам, эту инициативу можно обсуждать, но важно учитывать риски. «Введение безусловной материальной ответственности банков за случаи хищения средств с помощью социальной инженерии может создать питательную почву для дополнительного мошенничества»,— подчеркнула глава ЦБ.

По информации ЦБ, в 2024 году мошенники похитили у российских клиентов банков рекордную сумму в более чем 27 млрд руб. Это на 74% больше, чем в 2023-м. Основной объем был украден у физических лиц — около 27 млрд руб. Самым популярным видом мошенничества стали операции с платежными картами.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Криптовору всякий рубль впору».