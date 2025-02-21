Специальная военная нормализация

По итогам трех лет специальной военной операции (СВО) Россия удержала свои позиции на всех трех фронтах — военном, экономическом и идеологическом. К такому выводу пришли социологи из ВЦИОМа, представившие 20 февраля доклад, приуроченный к третьей годовщине начала СВО. Присутствовавшие на презентации политологи выразили мнение, что теперь нас ждет «новый мир», который просто обязан стать чуть более справедливым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Аналитический доклад «Три года СВО: "Война миров". Итоги» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров представил на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Ключевые выводы доклада изложил модератор Александр Асафов: в минувшие три года Россия сражалась «по трем направлениям» — «горячему» (боевые действия), экономическому и «когнитивному»; общей задачей было удержание и расширение суверенитета; решить ее на всех фронтах удалось «благодаря уверенной политике президента, гибким мерам правительства и, конечно, консолидации общества».

Взявший затем слово Валерий Федоров перешел к деталям. Решение о проведении СВО, сообщил социолог, на протяжении всех трех лет поддерживали на менее двух третей респондентов (см. график). Причем граждане не только декларировали поддержку, но и занимались ею на практике, ведь помощь военным и жителям новых территорий «стала новой социальной нормой», указал докладчик: 67% опрошенных сообщили, что оказывали такую помощь хотя бы единожды.

Прахом пошли усилия Запада и на «информационно-психологическом фронте», считает господин Федоров: уровень поддержки президента значительно вырос (с 64% в январе 2022-го до 76% в декабре 2024 года), как и рейтинги практически всех государственных институтов. Не произошло и общественного раскола — напротив, по оценкам большинства (58% против 25%), СВО «скорее объединила» российское общество. Кроме того, 92% граждан называют себя патриотами (против 80% в 2016-м), 81% засвидетельствовали «гордость за страну», а доля тех, кто хотел бы уехать из России, сократилась до 5%. Это исторический минимум за все 30 лет замеров, подчеркнул глава ВЦИОМа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Олег Матвейчев, политолог Александр Асафов и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Депутат Госдумы Олег Матвейчев, политолог Александр Асафов и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Убедились россияне и в мощи отечественной экономики, продолжил социолог. В декабре 2024 года 64% респондентов выразили мнение, что отечественный бизнес сумеет заменить все или почти все ушедшие иностранные компании, а наибольшую уверенность в импортозамещении россияне засвидетельствовали по таким категориям, как продукты (91%), предметы гигиены (90%), бытовая химия (88%), стройматериалы (86%) и самолеты (63%).

Наконец, за три года СВО власти РФ преодолели давнюю убежденность граждан в несправедливости общественного устройства. В 2021 году с таким печальным выводом соглашались 62% респондентов (против 33% считающих, что жизнь в России устроена справедливо), а сейчас эти показатели фактически сравнялись (46% и 47% соответственно). Таким образом, по мнению Валерия Федорова, «выявился очевидный тренд», чему поспособствовали «снижение экономического неравенства, рост зарплат, перераспределение финансовых потоков и экономический бум в ряде регионов».

«Самая главная победа, которую Россия уже одержала в этом трехлетнем противостоянии,— обретение себя, укрепление российской идентичности, рост самоуважения, закрепление статуса России как одного из ключевых игроков мирового пространства»,— победно резюмировал глава ВЦИОМа. «Большая игра», по его словам, продолжается и «мы вновь на распутье», но готовы ко всем возможным сценариям.

Политологи оптимистичные выводы социологов горячо поддержали и добавили несколько своих. В политико-географическом смысле Россия, несмотря на противостояние со стороны Запада в целом, тоже добилась значимых результатов, рассуждал депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия»). «Практически освобождены» Донбасс и Новороссия, решены проблемы с обеспечением водой Крыма и электроэнергией — новых регионов, в состав России приняты четыре новых субъекта, перечислил он главные достижения. «Несмотря на то что помощь (Запада Украине.— “Ъ”) не иссякает, войска продвигаются вглубь территории противника, и очень важный момент здесь — темпы продвижения определяются максимой о том, что мы бережем личный состав»,— указал депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Миронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Николай Миронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Теперь Западу предстоит признать Россию «игроком первого уровня», развивать переговорный процесс и выстраивать «новый мир», поддержал оптимизм коллег политолог Николай Миронов. «Конечно, этот мир не будет россиецентричным, но то, что нужно учитывать позицию России, американцы четко продемонстрировали»,— отметил эксперт, имея в виду в том числе недавние российско-американские переговоры. Мир «встряхнулся и перезагрузился», и теперь нам предстоит посмотреть, «каким он в итоге станет», заключил господин Миронов: «Но будет он уже другим, возможно, более справедливым, учитывая, что Россия как центр силы сыграла свою роль».

Григорий Лейба