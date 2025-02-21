Специальная военная нормализация
Социологи подвели итоги трех лет СВО
По итогам трех лет специальной военной операции (СВО) Россия удержала свои позиции на всех трех фронтах — военном, экономическом и идеологическом. К такому выводу пришли социологи из ВЦИОМа, представившие 20 февраля доклад, приуроченный к третьей годовщине начала СВО. Присутствовавшие на презентации политологи выразили мнение, что теперь нас ждет «новый мир», который просто обязан стать чуть более справедливым.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
Аналитический доклад «Три года СВО: "Война миров". Итоги» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров представил на круглом столе Экспертного института социальных исследований. Ключевые выводы доклада изложил модератор Александр Асафов: в минувшие три года Россия сражалась «по трем направлениям» — «горячему» (боевые действия), экономическому и «когнитивному»; общей задачей было удержание и расширение суверенитета; решить ее на всех фронтах удалось «благодаря уверенной политике президента, гибким мерам правительства и, конечно, консолидации общества».
Взявший затем слово Валерий Федоров перешел к деталям. Решение о проведении СВО, сообщил социолог, на протяжении всех трех лет поддерживали на менее двух третей респондентов (см. график). Причем граждане не только декларировали поддержку, но и занимались ею на практике, ведь помощь военным и жителям новых территорий «стала новой социальной нормой», указал докладчик: 67% опрошенных сообщили, что оказывали такую помощь хотя бы единожды.
Прахом пошли усилия Запада и на «информационно-психологическом фронте», считает господин Федоров: уровень поддержки президента значительно вырос (с 64% в январе 2022-го до 76% в декабре 2024 года), как и рейтинги практически всех государственных институтов. Не произошло и общественного раскола — напротив, по оценкам большинства (58% против 25%), СВО «скорее объединила» российское общество. Кроме того, 92% граждан называют себя патриотами (против 80% в 2016-м), 81% засвидетельствовали «гордость за страну», а доля тех, кто хотел бы уехать из России, сократилась до 5%. Это исторический минимум за все 30 лет замеров, подчеркнул глава ВЦИОМа.
Депутат Госдумы Олег Матвейчев, политолог Александр Асафов и гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Убедились россияне и в мощи отечественной экономики, продолжил социолог. В декабре 2024 года 64% респондентов выразили мнение, что отечественный бизнес сумеет заменить все или почти все ушедшие иностранные компании, а наибольшую уверенность в импортозамещении россияне засвидетельствовали по таким категориям, как продукты (91%), предметы гигиены (90%), бытовая химия (88%), стройматериалы (86%) и самолеты (63%).
Наконец, за три года СВО власти РФ преодолели давнюю убежденность граждан в несправедливости общественного устройства. В 2021 году с таким печальным выводом соглашались 62% респондентов (против 33% считающих, что жизнь в России устроена справедливо), а сейчас эти показатели фактически сравнялись (46% и 47% соответственно). Таким образом, по мнению Валерия Федорова, «выявился очевидный тренд», чему поспособствовали «снижение экономического неравенства, рост зарплат, перераспределение финансовых потоков и экономический бум в ряде регионов».
«Самая главная победа, которую Россия уже одержала в этом трехлетнем противостоянии,— обретение себя, укрепление российской идентичности, рост самоуважения, закрепление статуса России как одного из ключевых игроков мирового пространства»,— победно резюмировал глава ВЦИОМа. «Большая игра», по его словам, продолжается и «мы вновь на распутье», но готовы ко всем возможным сценариям.
Политологи оптимистичные выводы социологов горячо поддержали и добавили несколько своих. В политико-географическом смысле Россия, несмотря на противостояние со стороны Запада в целом, тоже добилась значимых результатов, рассуждал депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия»). «Практически освобождены» Донбасс и Новороссия, решены проблемы с обеспечением водой Крыма и электроэнергией — новых регионов, в состав России приняты четыре новых субъекта, перечислил он главные достижения. «Несмотря на то что помощь (Запада Украине.— “Ъ”) не иссякает, войска продвигаются вглубь территории противника, и очень важный момент здесь — темпы продвижения определяются максимой о том, что мы бережем личный состав»,— указал депутат.
Николай Миронов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Теперь Западу предстоит признать Россию «игроком первого уровня», развивать переговорный процесс и выстраивать «новый мир», поддержал оптимизм коллег политолог Николай Миронов. «Конечно, этот мир не будет россиецентричным, но то, что нужно учитывать позицию России, американцы четко продемонстрировали»,— отметил эксперт, имея в виду в том числе недавние российско-американские переговоры. Мир «встряхнулся и перезагрузился», и теперь нам предстоит посмотреть, «каким он в итоге станет», заключил господин Миронов: «Но будет он уже другим, возможно, более справедливым, учитывая, что Россия как центр силы сыграла свою роль».