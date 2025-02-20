G20 утонула в ритмах Африки

Главы МИДов стран «Группы двадцати» (G20) в четверг собрались в Йоханнесбурге на первое в этом году заседание. Впервые за много лет — без руководителя Госдепартамента США. В Вашингтоне не стали скрывать: понижение уровня представительства до посла — жест протеста против приоритетов ЮАР на посту председателя G20, в которых новая администрация США усмотрела признаки «антиамериканизма». Россию на встрече представляет глава МИДа Сергей Лавров. С подробностями из Йоханнесбурга — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите «Группы двадцати» в Йоханнесбурге

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите «Группы двадцати» в Йоханнесбурге

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Открытие двухдневной министерской встречи в Йоханнесбурге и главы МИДов, и журналисты из стран «двадцатки» запомнят надолго. В истории G20 едва ли найдутся примеры, когда глав делегаций встречали так эффектно и так громко. Власти ЮАР позаботились о том, чтобы все прибывающие познакомились с африканскими народными традициями.

Три десятка детей и подростков снарядили бубнами, барабанами и другими музыкальными инструментами, заставив их в течение не одного часа плясать и петь перед прибывающими делегациями.

Глава американской делегации — вместо госсекретаря Марко Рубио, отказавшегося участвовать во встрече, эту роль исполнила и. о. посла США в ЮАР Дана Браун,— выйдя из автомобиля и ступив на красную дорожку, даже немного опешила. Ей пришлось уточнить у сопровождающих, в верном ли направлении она идет. Вариантов было два: пойти прямо и присоединиться к другим делегатам или же пойти направо — к хору девочек-южноафриканок, исполнявших традиционные песни. К последнему вела красная дорожка пошире той, что в зал заседания, но дипломат все же предпочла компанию по интересам.

Другие главы делегаций — в большинстве своем министры иностранных дел — то ли в силу своего статуса, то ли оттого что не выдержали раздающихся со всех сторон грома барабанов, свиста и возгласов южноафриканцев, проследовали прямиком в зал, где им накрыли фуршет и где они могли обменяться впечатлениями от увиденного.

У главы МИД РФ Сергея Лаврова такой возможности, к его несчастью, не было: перформанс он не застал. Когда министр приехал на место проведения встречи, выступавшие уже прекратили песни и пляски, а организаторы разогнали всю прессу.

Приезд российского министра даже не удалось заснять личным фотографу и оператору, которым под угрозой закрытия входа в зал заседания не дали встретить его на подъезде к зданию. Российский министр вошел в зал, когда остальные главы делегаций уже давно заняли места и в полной тишине ожидали выступления председателя встречи, главы МИД ЮАР Рональда Ламолы, и президента страны Сирила Рамафосы, и занял кресло между турецким и южнокорейским коллегами.

«Наконец-то вы прибыли в самую прекрасную страну, когда-либо существовавшую в мире»,— тепло поприветствовал гостей южноафриканский лидер, который лично открыл заседание глав МИДов. Подчеркнув, что его страна — одна из самых быстрорастущих экономик в мире, Сирил Рамафоса заявил: «Важно, что саммит G20 впервые пройдет на африканской земле». «Это прекрасная возможность содействовать сотрудничеству между африканскими странами и всем миром,— выразил уверенность президент ЮАР и заключил: — Место проведения этого саммита подчеркивает необходимость того, чтобы голоса африканцев были услышаны».

Для ЮАР 2025 год — знаковый. Впервые за всю историю объединения Претории выпал жребий председательствовать в «Группе двадцати».

Более того, это первый случай, когда саммит G20 пройдет на Африканском континенте. Власти страны, принявшие председательство у Бразилиа осенью прошлого года, сразу обозначили свое стремление продолжить линию своих предшественников на этом посту в лице Бразилии и Индии.

Как неоднократно писал “Ъ”, индийцы и бразильцы использовали председательство в G20 для продвижения интересов Глобального Юга, особенно в части борьбы с бедностью и неравенством. В ЮАР сразу дали понять: при них в фокусе внимания будут проблемы Африканского континента.

Об этом же заявил, открывая заседание в Йоханнесбурге, и южноафриканский президент. Он также заверил, что председательство его страны в G20 — это шанс содействовать более тесному сотрудничеству между африканскими странами и остальным миром. Геополитическая напряженность и растущая нетерпимость, конфликты и войны, изменение климата, пандемия, проблемы энергетической и продовольственной безопасности — все это, по словам южноафриканского лидера, угрожает «и без того хрупкому глобальному сосуществованию». Именно такие форумы, как G20, с уверенностью заявил Сирил Рамафоса, и помогают решать их сообща. Эту идею власти ЮАР и постарались отразить в девизе: «Укрепление солидарности, равенства и устойчивого развития».

Президент ЮАР, впрочем, не стал обольщаться и сразу признал: в Претории понимают, что среди крупных держав нет консенсуса относительно того, как реагировать на эти проблемы глобального значения.

С момента раскола внутри G20 из-за кризиса на Украине редко какое заседание проходило в атмосфере согласия, поэтому и в этот раз ожидалось, что участники не обойдутся без перепалок. Не ждали другого — что проблемы возникнут задолго до очной встречи и вовсе не на почве Украины, а из-за новой администрации США.

6 февраля стало известно, что впервые за много лет в заседании глав МИДов G20 не примет участия госсекретарь США. Глава Госдепартамента Марко Рубио сообщил об этом в соцсети Х, объяснив решение действиями властей ЮАР. Те, по словам господина Рубио, «экспроприируют частную собственность», а также продвигают повестку DEI (комплекс мер в поддержку разнообразия, равенства и инклюзивности, который в США активно внедряли демократы) и изменения климата. «Южная Африка делает очень плохие вещи»,— констатировал американский дипломат. И подчеркнул, что его работа состоит в том, чтобы «продвигать национальные интересы США, а не растрачивать деньги налогоплательщиков и потакать антиамериканизму».

Впрочем, Сирил Рамафоса выразил уверенность, что ЮАР и США смогут преодолеть трудности в отношениях.

«Это не бойкот»,— заверил он, отметив, что США все же представлены на встрече, а не проигнорировали ее. И пустился в философские размышления, фактически повторив мысль, сказанную на днях Сергеем Лавровым по итогам переговоров с американскими коллегами в Эр-Рияде: «Часто случается так, что мы не можем согласиться во всем, но нам всем приходится находить пути, чтобы продолжать выстраивать отношения друг с другом».

Как показал первый день встречи, и. о. посла Дане Браун, на долю которой впервые выпала миссия представлять США на мероприятии такого масштаба, вначале было не по себе в этой роли. Однако госпожа Браун быстро освоилась и решила перестраховаться, взяв за правило следовать примеру опытных коллег. Чтобы вновь не попасть в неловкое положение, как на красной дорожке, на заседание она вошла одной из последних, строго следуя за министрами, для которых такие встречи — дело привычное.

Само заседание прошло в закрытом от прессы формате и было посвящено обсуждению глобальной геополитической ситуации.

О ней Сирил Рамафоса тоже вскользь упомянул в своей вступительной речи. Напомнив о конфликтах между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке и на Африканском континенте, он подчеркнул, что задача «Группы двадцати» — выступать за дипломатическое решение конфликтов.

Дальнейший ход мыслей господина Рамафосы, однако, показал, что Южную Африку, напрямую не участвующую в военных конфликтах, они все же беспокоят не так, как проблемы, которые затрагивают ее напрямую. Например, изменение климата президент назвал «даже не угрозой, а настоящей катастрофой» и посвятил этой теме все оставшееся время своего выступления. Ведь G20 все же форум экономический. Как неоднократно подчеркивали в России, политизировать его повестку ни к чему. Во всяком случае, в открытой для прессы части.

Анастасия Домбицкая