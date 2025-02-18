Лицензии на табачок не найдется?

По данным “Ъ”, правительство активно обсуждает реформу торговли табаком. К 3 марта чиновникам поручено сравнить две модели обеления рынка — лицензирование либо введение реестра разрешений. Обе модели предполагают ужесточение ответственности за продажу контрафакта, но вместо штрафов должны заработать экономические стимулы: при нарушениях продавцы будут вынуждены уйти с рынка. Контроль оборота достанется Росалкогольтабакконтролю либо регионам. По оценке экспертов, бюджет ежегодно теряет более 100 млрд руб. из-за нелегальной торговли табаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По замыслу правительства, торговля табаком не должна даваться в руки тем, кто попадется на обороте контрафакта

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ По замыслу правительства, торговля табаком не должна даваться в руки тем, кто попадется на обороте контрафакта

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности правительственной дискуссии о регулировании торговли табачной продукцией. На прошлой неделе под руководством главы аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко в Белом доме прошло совещание об ужесточении контроля оборота табака, вейпов и сигарет.

В отрасли уже введена обязательная маркировка продукции, по данным госинформсистемы маркировки товаров (ГИС МТ), в ней участвуют более 300 тыс. компаний, но борьба с контрафактом неэффективна: штрафы за продажу немаркированной продукции не перекрывают прибыль от ее реализации и не стимулируют легальную торговлю, следует из справки аппарата правительства к совещанию.

Знакомый с его ходом источник “Ъ” говорит, что к 3 марта заинтересованные ведомства, включая Минфин и Минэкономики, должны представить новую концепцию регулирования рынка.

Обсуждаются два схожих варианта — лицензирование продавцов по аналогии с алкогольным рынком и введение для них реестра разрешений.

С 1 марта 2024 года лицензированию уже подлежат производство, экспорт и импорт табачной продукции, но торговли это не касается. Продавцы смогут получить лицензии на портале госуслуг, а реестр продавцов табака может быть создан на базе «алкогольной» ЕГАИС.

По данным “Ъ”, среди требований Минфина и Росалкогольтабакконтроля для допуска к торговле — наличие регистрации продавца в ГИС МТ, отсутствие налоговых долгов, наличие в собственности, хозяйственном ведении или аренде на срок от года складов (для оптовой торговли) и торговых объектов (для розницы). Продавцам придется оплатить и госпошлину: в рознице — 10 тыс. руб., в оптовом звене — 500 тыс. руб., кальянным — 65 тыс. руб. Организации с лицензией на розничную продажу алкоголя внесут в «табачный» реестр автоматически, таким же будет и информобмен ведомств об участниках рынка. По словам собеседника “Ъ”, на совещании чиновники склонялись к повторению опыта рынка алкоголя, где действует реестровая разрешительная модель.

Обсуждалось и ужесточение наказаний за нарушения. Сейчас их модель неэффективна: повышение штрафов компенсируется ростом цен на продукцию, и экономические инструменты — отзыв лицензии либо исключение торговых объектов из реестра, предполагающие запрет на реализацию табака,— видятся чиновникам более действенными.

Поводом для санкции будут продажа контрафакта, повторная продажа табачной продукции несовершеннолетним, исключение из реестров юрлиц и ИП или собственная инициатива торговой организации.

По мнению участников совещания, ужесточение регулирования позволит пресекать незаконную деятельность, увеличит доходы бюджетов и даст покупателям уверенность в легальной работе торговых точек. Контроль над табачной торговлей могут получить Росалкогольтабакконтроль или регионы по аналогии с рынком алкоголя, но возможно и разделение полномочий (службе достанется контроль опта, регионам — розницы).

В правительстве уверены, что предлагаемые меры станут проблемой для нелегальной торговли и практически не затронут легальную. В «JTI Россия» поддерживают усилия государства по борьбе с нелегальной табачной продукцией. По оценкам компании, недобросовестные участники лишают бюджет более 100 млрд руб. ежегодно. «Деятельность "JTI Россия", как и других участников рынка, прослеживается через ГИС МТ. На ее основе государство выстраивает риск-ориентированную систему контроля как в оптовом, так и розничном звене»,— отмечают в компании.

По словам замглавы ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») Реваза Юсупова, маркировка позволила снизить уровень нелегального оборота на табачном рынке с 15,6% до 10,8%, хотя до начала маркировки он каждый год удваивался. С начала маркировки сигарет закрыто 56 нелегальных заводов, легализовано 18, а бюджет благодаря обелению отрасли получил дополнительно более 450 млрд руб.

Источник “Ъ” на FMCG-рынке отмечает, что Роспотребнадзор на основе ГИС МТ и сейчас выявляет тысячи торговых точек, реализующих продукцию без обязательного подключения к системе маркировки, которая блокирует розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции по десятку оснований.

«Для пресечения оборота нелегальной продукции нужно применять более серьезные штрафные санкции вплоть до закрытия торговых точек, и для этого не нужно лицензирование, только обременяющее добросовестный бизнес дополнительной административной нагрузкой»,— полагает он.

Другой собеседник “Ъ” в табачной отрасли отмечает, что ГИС МТ сама по себе является реестром и «ничего нового создавать не нужно, это будет избыточным регулированием и дополнительной нагрузкой на бизнес». А для снижения количества нарушений, по его словам, нужно внедрить в системе механизм автоматических штрафов, о которых как о приоритете говорил на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Вице-президент «Опоры России», президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов согласен: если не бороться с контрафактом напрямую, реестры не помогут. По его мнению, нужно «накрывать» точки продаж и активнее заниматься этим должен Роспотребнадзор. «Полиция работает, но часто объем недостаточный для уголовного дела: табак — компактный товар, можно каждый день приносить в небольших объемах»,— добавляет он.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев также сомневается, что реестровая модель поможет в борьбе с контрафактом: мера успешно охватит легальную розницу, но контрафакт распространяется не там. «Прежде всего это интернет и Telegram-каналы, офлайн, когда продавец продает только своим покупателям, поэтому чем мельче населенный пункт, тем выше доля контрафакта»,— отмечает он.

Диана Галиева, Виктория Колганова