С Новым газом

Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе увеличились на треть год к году и достигли 420,3 тыс штук. Рынок растет на фоне низкой базы 2024 года, выгодных предложений дилеров и уже традиционно ожидаемого пересмотра цен. Некоторые покупатели начинают экономить, в результате чего спрос перемещается в сегмент подержанных автомобилей, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе выросли на 29,4% год к году, до 420,3 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». По мнению исполнительного директора агентства Сергея Удалова, рынок продолжает расти на выгодных скидочных предложениях дилеров на подержанные машины и ожидании роста цен. Эксперт напоминает, что в январе увеличение продаж показал и рынок новых автомобилей (см. “Ъ” от 5 февраля), что всегда отражается на вторичном сегменте. Кроме того, добавляет господин Удалов, на динамику в определенной степени повлиял эффект низкой базы прошлого года.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что рост вторичного рынка, вероятно, демонстрирует тенденцию снижения покупательной способности. «У людей нет денег, они начинают активнее покупать машины сегмента б/у»,— поясняет он. Эксперт считает, что положительная динамика в большей степени связана с перепродажами дешевых старых автомобилей. «Это третья-четвертая перепродажа, когда машине около 15 лет»,— добавляет господин Кадаков. Согласно статистике «Автостата», в январе самыми продаваемыми на вторичном рынке стали модели российского АвтоВАЗа: Lada 2107 «Жигули», Lada 2114 «Самара-2» и Lada 2170 «Приора».

Лидерство по итогам января, по данным агентства, традиционно сохраняет Lada, доля которой на вторичном рынке превысила 26%. Реализация машин марки выросла на 42,1%, до 111,16 тыс. штук.

Второе место и первенство среди иномарок за японской Toyota: продажи бренда выросли на 14,9%, до 42,43 тыс. штук. Замыкает топ-3 южнокорейская Kia, увеличившая реализацию на 25,6%, до 22,64 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Nissan, продажи которых выросли на 23,9%, до 21,99 тыс., и 13,8%, до 18,23 тыс. штук соответственно. Эксперты агентства уточняют, что все марки из топ-10 демонстрируют положительную рыночную динамику к январю прошлого года, причем у всех она превышает 10%. Сильнее всего прибавила Lada, а менее других — Nissan.

Самые продаваемые модели легковых автомобилей с пробегом в РФ в январе 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж, штук Изменение год к году, % 1 Lada 2107 9995 71,7 2 Lada 2114 8549 16,9 3 Lada 2170 8009 24 4 Kia Rio 7988 21,4 5 Hyundai Solaris 7833 20,7 6 Lada 4x4 7784 32,1 7 Ford Focus 7521 13,5 8 Toyota Corolla 6480 12,5 9 Toyota Camry 6223 22,3 10 Lada 2190 6019 26,3 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Сергей Удалов отмечает, что значительный рост продаж Lada на вторичном рынке в том числе стал следствием выгодных кредитных предложений, распространяемых на новые машины: активная закупка новых Lada стимулирует продажу старых. Максим Кадаков полагает, что популярность российской марки в первую очередь связана с ее низким ценником в сегменте б/у: «"Семерка" в идеальном состоянии будет стоить около 200 тыс. руб., но, скорее, речь о 70–150 тыс. руб.».

Китайские автомобили не входят в топ продаж «Автостата» на вторичном рынке, однако их количество растет, отмечают опрошенные “Ъ” дилеры.

«Срок эксплуатации автомобилей китайских брендов однозначно меньше, чем у ушедших европейцев, корейцев, японцев и американцев. Поэтому рынок автомобилей с пробегом наполняется автомобилями китайских производителей возрастом до трех лет»,— добавляет директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Андрей Гришаков. Но пока этот объем продаж не приблизился к результатам ушедших брендов, уточняет директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов. Как отмечает коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются JAC J7, Geely Atlas Pro, Haval Jolion, Changan CS35 и Changan CS35 Plus.

По оценке господина Гришакова, продажи легковых подержанных автомобилей в феврале пока не превышают январские показатели. Большое влияние на это оказывает новостной фон, курсовые колебания и экономическая ситуация в стране, поясняет он. «Если сравнивать динамику год к году, то мы ожидаем незначительный прирост»,— уточняет топ-менеджер. Замгендиректора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов отмечает, что пока в феврале фиксируются неплохие продажи. Наблюдается небольшое замедление трафика, но ситуация, вероятно, выровняется во второй половине месяца, добавляет господин Титов. Вадим Черноусов дает наиболее пессимистичный прогноз, ожидая падения рынка в феврале как в годовом, так и в месячном выражении. Он говорит о новой тенденции на рынке автомобилей с пробегом: «Люди стали чаще снимать объявления о продаже своих машин после того, как у них не получается какое-то время найти покупателя». «То есть мы видим, что автовладельцы перешли больше к сохранению своих автомобилей»,— добавляет он.

В марте опрошенные “Ъ” дилеры ожидают оживления спроса. «Это сезонное явление. Есть надежда, что в нынешнем году этот тренд сохранится»,— поясняет господин Черноусов. Евгений Житнухин также отмечает вероятный рост продаж в марте. Стимулом, по мнению топ-менеджера, станет рост цен в сегменте новых автомобилей. Фокус внимания покупателей сместится на вторичный рынок: ценники на нем обновляются не так быстро, как на новые автомобили, прогнозирует он.

Наталия Мирошниченко