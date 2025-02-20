Кто хочет стать триллионером

Выручка «Яндекса» (MOEX: YDEX) (MOEX: YNDX) за 2024 год выросла на 37%, впервые превысив 1 трлн руб. Однако чистая прибыль упала на 79%, до 11,5 млрд руб. Эксперты считают, что отрицательный результат объясняется ростом операционных и процентных расходов, однако добавляют, что важно ориентироваться на показатель скорректированной чистой прибыли, который вырос на 94%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ъ» изучил финансовую отчетность «Яндекса» за четвертый квартал и 2024 год. Годовая выручка группы впервые выросла на 37%, до 1,095 трлн руб. Выручка за четвертый квартал также выросла — на 37%, до 340 млрд руб. При этом чистая прибыль за год достигла 11,5 млрд руб., что на 79% ниже показателя 2023 года, а квартальная прибыль составила 15,5 млрд руб. против 700 млн руб. годом ранее. В пресс-службе «Яндекса» «Ъ» сказали, что показатель чистой прибыли снизился из-за курсовых разниц и других факторов.

Операционная прибыль «Яндекса» также уменьшилась по итогам 2024 года на 19%, до 51,5 млрд руб. В компании это объясняют разницей в принципах бухгалтерского учета по стандартам МСФО и US GAAP:

«В результате перехода на отчетность по стандартам МСФО произошло более ускоренное признание расходов на вознаграждение сотрудников на основе акций. Эти расходы носят неденежный характер».

При этом операционная прибыль за четвертый квартал выросла на 13%, до 16,3 млрд руб. год к году.

Ранее «Ъ» писал, что «Яндекс» и Google остались лидерами среди российской интернет-аудитории по посещаемости. У первого месячный охват в начале и конце прошлого года почти не изменился, составив 100,3 млн человек, или 82,4% аудитории. Вырос показатель среднесуточного охвата — с 56,7% в январе 2024 года до 57% в декабре (см. «Ъ» от 21 января).

Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян считает, что негативный эффект на консолидированные финансовые показатели «Яндекса» оказал рост операционных и процентных расходов. Операционные расходы в 2024 году увеличились на 42%, что связано с ростом издержек компании на импортное оборудование и комплектующие, а также с увеличением стоимости персонала. «Процентные расходы "Яндекса" в 2024 году возросли в 2,1 раза. Это связано с ростом стоимости заимствований на фоне роста ключевой ставки, а также с увеличением общего объема заимствований»,— добавляет госпожа Авакимян.

Основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, напротив, уверен, что сокращение чистой прибыли с 55,6 млрд до 11,5 млрд руб. носит технический характер, поскольку показатель скорректированной чистой прибыли составил 100,9 млрд руб.

С ним соглашается аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, который говорит, что это разовое явление и о регулярных операциях компании лучшее представление дают скорректированные EBITDA и чистая прибыль.

Как и годом ранее, значительную долю годовой выручки (33%) составляют поисковый бизнес и рекламная сеть «Яндекса».

Годовая выручка группы «Поиск и портал», куда входит рекламный бизнес, составила 439 млрд руб. На «звонке с инвесторами» «Яндекса» отдельно отметили, что технологии искусственного интеллекта обеспечивают до 40% выручки от рекламы в поиске и две трети выручки в рекламной сети компании.

Руководитель AI-проектов Just AI Алексей Борщов уверен, что ИИ способен значительно поднимать эффективность рекламных кампаний из-за его способности анализировать массивы данных. Это позволяет точнее таргетировать рекламу, персонализировать контент и быстро создавать рекламные креативы, что дает более эффективные результаты. «Исходя из этого рост доходности рекламных ИИ-инструментов "Яндекса" очевиден»,— добавляет эксперт.

Олег Козырицкий