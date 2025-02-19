Минэнерго обогатится атомом

У главы Минэнерго Сергея Цивилева может появиться еще один новый замминистра. По данным «Ъ», глава «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко в ближайшее время может занять должность замглавы министерства, курирующего стратегическое развитие электроэнергетики. После ухода из министерства Павла Сниккарса этот функционал перешел к другому профильному замминистра — Евгению Грабчаку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Глава «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Гендиректор «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко рассматривается на должность замглавы Минэнерго, курирующего стратегическое развитие электроэнергетики, сообщил «Ъ» ряд источников на энергорынке. По словам нескольких источников, новому замминистра, вероятнее всего, будет передан функционал Павла Сниккарса, покинувшего министерство в сентябре 2024 года.

Впрочем, окончательное решение о распределении полномочий еще не принято, говорят собеседники «Ъ», сроки нового назначения тоже пока не ясны.

После ухода из министерства Павла Сниккарса, впоследствии возглавившего «Т Плюс», его функционал — помимо стратегического развития он также занимался вопросами крупной электрогенерации — перешел к другому замминистра по электроэнергетике — Евгению Грабчаку. До этого господин Грабчак отвечал также за оперативное управление в ТЭКе, развитие электросетевого комплекса РФ и энергетики в новых регионах. Несколько источников «Ъ» сообщили, что Евгений Грабчак сохранит свои прежние полномочия.

Петр Конюшенко окончил Новосибирский государственный технический университет, получив квалификацию инженера по специальности «Электроснабжение», затем там же получил квалификацию экономиста-менеджера в отраслях ТЭКа. Карьеру в электроэнергетике начал в 1999 году на позиции начальника участка филиала «Магаданэнергосбыта», затем работал в должности генерального директора энергосбытовых компаний «Пензаэнергосбыт» (с 2006 по 2010 год) и «Тверьэнергосбыт» (с 2010 по 2012 год).

В 2012 году перешел на работу в «Совет рынка» (регулятор энергорынков), где занимал позицию советника председателя правления ассоциации. В 2016 году возглавил «Атомэнергосбыт», входящий в «Росатом».

В Минэнерго от комментариев отказались, в «Атомэнергосбыте» заявили, что никогда не комментируют слухи о кадровых изменениях. «На сегодня Петр Конюшенко является генеральным директором "Атомэнергосбыта"»,— сообщили в компании.

Глава TopContact Артур Шамилов говорит, что энергосбытовые структуры атомной промышленности демонстрируют хороший уровень менеджмента, а назначение господина Конюшенко означает усиление команды атомщиков во власти и дает голос атомной промышленности в условиях увеличения ее значимости.

В новой энергостратегии, отмечает эксперт, растет роль атомной генерации, есть серьезные планы строить новые АЭС.

Накануне «Ведомости» сообщили о готовящейся отставке еще одного замминистра энергетики — статс-секретаря Анастасии Бондаренко, проработавшей в министерстве на различных должностях 22 года. Ее место, по данным издания, может занять депутат Дмитрий Исламов.

Татьяна Дятел, Наталья Скорлыгина