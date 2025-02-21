Перевоз без перерыва

Более 54 млрд руб. составил объем рынка курьерских услуг по всей России по итогам 2024 года. Хотя обороты увеличились на 34% год к году, рост замедляется, в позапрошлом году он был вдвое больше. Потребители теперь стараются при возможности забирать заказы в пунктах их выдачи, число которых в крупных городах постоянно увеличивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2024 году объем рынка курьерских услуг населению по всей России вырос на 34% год к году, до 54,4 млрд руб., следует из подсчетов “Ъ” на основе данных Росстата. В 2024 году число чеков в сегменте услуг курьеров и сервисов доставки и почтовых отправлений по стране выросло на 11% год к году, уточняют в «Чек Индексе». Темпы роста сегмента замедлились. Для сравнения: в 2023 году объем рынка вырос на 76,5%, следует из данных Росстата.

Методологически Росстат может посчитать объем рынка курьерских услуг на основе результатов профильных участников: «Яндекс Доставки», СДЭК, Pony Express и других, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако, продолжает он, учесть объем таких услуг, оказываемых ритейлерами, маркетплейсами и ресторанами и включаемых полностью или частично в состав чека, не всегда возможно.

Замедление темпов роста коснулось почти всех крупных регионов. В Москве объем курьерских услуг населению увеличился на 34,7%, до 31,4 млрд руб., против роста на 87,6% годом ранее, в Подмосковье — на 51%, до 2,8 млрд руб. (в 2023 году рынок вырос почти в 2,5 раза), в Ленинградской области — на 21%, до 254 млн руб. (в 2023 году — на 24,7%), в Новосибирской области — на 16%, до 1,4 млрд руб. (годом ранее — более чем в два раза), а в Санкт-Петербурге и вовсе сократился на 7%, до 939 млн руб., в то время как в позапрошлом году рост был вдвое.

Оборот рынка курьерских услуг в разрезе федеральных округов России в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Федеральный округ Объем рынка (млрд руб.) Изменение за год (%) Центральный 35,4 36 Северо-Западный 1,87 34,7 Южный 6,16 54,5 Северо-Кавказский 2,4 4,6 Приволжский 4,23 42,8 Уральский 1 32 Сибирский 2,8 19,7 Дальневосточный 0,55 26,7 Российская Федерация в целом 54,4 34 Открыть в новом окне Источник: подсчеты “Ъ” на основе данных Росстата.

Темпы роста рынка курьерских услуг замедляются из-за того, что доля профильных логистических компаний сокращается при росте доли ритейлеров, агрегаторов по доставке из ресторанов, магазинов и маркетплейсов, в том числе за счет опережающего роста рынка e-commerce, поясняет Михаил Бурмистров. По подсчетам Data Insight, в 2024 году российский рынок электронной коммерции вырос на 40% год к году, до 10 трлн руб.

Замедление в 2024 году темпов роста рынка курьерских услуг объясняется стремлением потребителей сэкономить. Индексация заработных плат не успевает за темпами удорожания товаров и услуг, говорит заместитель исполнительного директора компании «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова. Услуги курьерской доставки также подорожали, в том числе из-за роста зарплат доставщикам на фоне их дефицита, говорит она. Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2024 году выросла на 27%, до 107 тыс. руб., подсчитали аналитики «Авито Работы». Кроме того, дорожает топливо, обслуживание складского оборудования и транспорта, добавляет коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин. В то же время стоимость услуг для конечного потребителя росла менее заметными темпами. По подсчетам «Чек Индекса», в 2024 году средний чек на доставку и курьерские услуги в среднем по стране вырос на 10% год к году, до 3,5 тыс. руб.

Алексей Бездеткин считает, что произошел переток части заказов на курьерскую доставку в пункты выдачи заказов (ПВЗ), число которых в крупных городах продолжает увеличиваться. В 2024 году число ПВЗ Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» выросло на 54%, до 109 тыс. точек, подсчитали в T-Банке. Хотя в последнее время все больше потребителей выбирают гибридные способы доставки, когда заказ сначала отправляется в пункт выдачи, а затем доставляется курьером на дом, добавляет руководитель направлений экспресс- и грузовой доставки «Яндекс Доставки» Иван Ишуткин.

В 2025 году рынок курьерских услуг будет расти еще медленнее, не исключает руководитель службы внутригородской логистики СДЭК Александр Воронов. По его мнению, существенный рост стоимости всех категорий товаров на фоне замедления роста доходов будет ограничивать покупательную способность со стороны конечных потребителей, а уменьшение объема заказов и сокращение потенциального дохода будут влиять на развитие услуг логистических операторов.

Дарья Андрианова