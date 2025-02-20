Маркетплейсам прикручивают счетчик

Как стало известно “Ъ”, правительство планирует создать реестр маркетплейсов, в который будут включены платформы с аудиторией более 100 тыс. пользователей в сутки. Таким образом власти планируют минимизировать число лиц и компаний, которые могут попасть под подобные ограничения и, соответственно, регулирование. В тоже время, предупреждают участники рынка, это может значительно ограничить возможности продавцов по продвижению своих товаров, а штрафы за нарушения окажутся несоразмерны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с доработанной версией законопроекта о маркетплейсах («О платформенной экономике»), отправленной Минэкономразвития в правительство 18 февраля. Из проекта следует, что правительство запустит реестр «посреднических цифровых платформ» — маркетплейсов. Также в законопроекте указано, что включать в реестр планируется площадки, которые будут соответствовать критериям по аудиторным показателям, их отдельно определит правительство.

В качестве критерия предлагается использовать аудиторные показатели маркетплейсов: более 100 тыс. пользователей в сутки, объясняет источник “Ъ”, близкий к обсуждению инициативы.

Критерии нужны для сокращения числа лиц и компаний, которые могут попасть под действие вводимых норм, говорит он. «Так, исключатся информационные ресурсы, распространяющие лицензии на ПО — мобильных приложений, а также площадки, реализующие товары и услуги собственных брендов, сайты, на которых отсутствует коммерческая направленность, соцсети и мессенджеры»,— говорит собеседник «Ъ».

Уточнение в 100 тыс. пользователей в сутки позволило бы молодым растущим проектам развиваться в более благоприятных условиях под меньшим регулированием, считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (входят Samsung, DNS, Huawei и др.) Антон Гуськов.

О разработке законопроекта «О платформенной экономике» “Ъ” впервые сообщил в сентябре 2024 года. Предполагается, что он будет регулировать взаимоотношения, возникающие между платформами и исполнителями заказов, которые через них идут. Законопроектом предполагаются, в частности, штрафы до 1 млн руб. для «посреднических платформ» за неисполнение требований к размещению на посреднической цифровой платформе предложений партнеров о продаже товара, выполнении работы, оказании услуг (см. “Ъ” от 6 февраля).

Цель данного законопроекта — защитить интересы граждан и обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие платформенной экономики, говорят в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко: «Рынок платформенной экономики динамично развивается, поэтому выбран именно такой подход к разработке дополнительных критериев — через подзаконные акты».

«Сейчас в законопроекте предусмотрены три четких критерия, которые отличают посреднические цифровые платформы,— объясняет директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин,— возможность размещения информации о товаре или об услуге, возможность заключения сделки и возможность оплаты». На данном этапе формируется базовое регулирование, касающееся самых крупных платформ, говорит он. «Например, сейчас классифайды или доски объявлений не подпадают под это регулирование, но с их развитием это, возможно, коснется и их»,— добавляет господин Волошин. В Минцифры “Ъ” сказали, что находятся в диалоге с Минэкономразвития и отраслью по этому законопроекту.

Татьяна Ким, основательница Wildberries, в августе 2024 года: У нас свободных денег особо нет, поэтому простые решения не для нас

Учитывая сложность такого регулирования, ряд вопросов законопроекта потребует дополнительного внимания, говорят в пресс-службе Ozon. В пресс-службе Wildberries & Russ считают, что нынешняя версия законопроекта «не в полной степени сбалансирована с точки зрения предъявляемых к цифровым платформам и их партнерам требований и нуждается в дальнейшей проработке целого ряда норм» для обеспечения баланса интересов.

В нынешнем виде законопроект может «значительно ограничить возможности продавцов по продвижению своих товаров на маркетплейсах, что может привести к снижению их оборотов», продолжают в компании. «Кроме того, подразумеваются достаточно большие штрафы за нарушение требований, хотя они могут быть несоразмерны его предмету, и требуется все же рассмотреть дифференциацию размера удержаний в зависимости от степени опасности деяния»,— заявили в компании. В «Мегамаркете», «Яндекс.Маркете», «Авито» отказались от комментариев.

При этом законопроект еще недостаточно четко сформулирован, заявляет директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Для этого необходимо расширить перечень лиц, не подпадающих под его действие, «исключив явным образом магазины приложений, соцсети и площадки, распространяющие исключительно товары и услуги собственных брендов», считает он.

Алексей Жабин