Биткойны прорастают на фермах

Количество майнинговых ферм в России за 2024 год выросло на 7% и достигло 136,6 тыс. Наиболее популярной среди майнеров была Иркутская область благодаря мощным ГЭС и дешевой электроэнергии. При этом эксперты оценивают, что лишь четверть мощностей майнеров используется легально, а новые ограничения и новое регулирование могут затормозить развитие этого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В январе 2025 года в России действовало 136,6 тыс. майнинговых ферм, за год их количество выросло на 7%, следует из оценок МТС EnergyTool (с ними ознакомился “Ъ”). Суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм в России превысила к этому времени 11 ГВт.

МТС предоставляет энергетическим и промышленным компаниям систему EnergyTool для выявления аномалий энергопотребления и локализации хищений. Система анализирует интернет-трафик, данные умных счетчиков и другие параметры, позволяя клиентам определять местоположение майнинговых ферм на своих активах. Среди клиентов МТС — более 50 крупных федеральных и региональных энергетических компаний.

По оценке EnergyTool МТС, в настоящее время на территории Иркутской области сосредоточено более 10% от выявленных майнинговых ферм. В Москве этот показатель составил около 9%, в Московской области — 8%. В число крупнейших регионов также входят Башкирия и Самарской область. Годом ранее в пятерку крупнейших входили регионы Северного Кавказа. При этом, по оценке источника “Ъ”, близкого к индустрии, из 11 ГВт располагаемых мощностей только 3 ГВт используют легальные майнеры.

Интерес к майнингу в России сохраняется на фоне дешевой электроэнергии и подходящих климатических условий, которые позволяют экономить на системах охлаждения, поясняют эксперты. Также в некоторых регионах майнеры использовали для размещения своих вычислительных устройств простаивающие промышленные предприятия, которые подходили для аренды и которые были подключены к мощным линиям электропередачи, отметил СЕО Tehnobit Александр Пересичан.

Иркутская область стала наиболее популярным регионом для майнеров благодаря высокой суммарной действующей мощности Ангарского каскада ГЭС (более 12 ГВт). «Электричество здесь значительно дешевле, чем в среднем по стране, что делает затраты на добычу криптовалют существенно ниже»,— отмечает CEO OXLY Денис Макашов. Вместе с тем введенные в этом году ограничения могут затронуть майнеров и в этом регионе. Согласно постановлению правительства РФ, с 1 января 2025 года майнинг полностью запрещен в десяти регионах России, а также в отдельных зонах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края — в осенне-зимний период.

Наиболее активно в России добывают биткойн (BTC), на который приходится 90% мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero, отметили в МТС. Биткойн остается самым популярным, так как «он наиболее ликвидный, его проще всего реализовать, он менее волатилен, чем альткойны, что важно для корректного расчета экономики майнинговой фермы», отмечает СЕО Crypto Summit Алексей Зюзин. При этом другие популярные криптовалюты — Ethereum (после перешел на алгоритм Proof-of-Stake), Solana и XRP — «не добываются путем майнинга», отмечает эксперт. Впрочем, в отношении эфира остается возможность майнинга по немного модифицированной старой технологии, так называемой Ethereum Proof of Work.

Однако в отношении перспектив этого года для рынка майнинга эксперты настроены осторожно. В частности, с 1 ноября 2024 года вступили в силу поправки к закону «О цифровых финансовых активах», согласно которым все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в качестве майнера в ФНС. Как отмечает Александр Пересичан, «физлицам это делать не нужно, но только если они не расходуют электроэнергию более чем на 6 тыс. кВт•ч в месяц». При этом майнеры-юрлица и ИП после регистрации «должны отчитываться в ФНС о добытых активах, адресах кошельков и сообщать другие идентификаторы», отмечает эксперт.

Кроме того, запрет на майнинг в ряде областей может повлечь за собой миграцию производств в другие регионы, но уверенности в том, что и там не появится запрет на майнинг, у инвесторов нет. Поэтому «сейчас большинство проектов встали на паузу и инвесторы смотрят на то, как будет развиваться ситуация с запретами и правоприменением нового майнингового законодательства»,— указывает Алексей Зюзин. Александр Пересичан считает, что, скорее всего, в этом году количество майнеров в РФ расти не будет, и связывает такую ситуацию как с отсутствием явного бычьего ралли на крипторынке, так и со вступлением в силу закона о майнинге, который «пока непонятно как скажется на отрасли».

Ксения Куликова