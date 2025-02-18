Завод Samsung загрузят смартфонами

Как стало известно «Ъ», российский дистрибутор VVP Group на арендованном предприятии Samsung в Калуге может начать выпуск собственных смартфонов, а также предоставить площадку под их контрактное производство. Эксперты не исключают, что при возвращении Samsung на российский рынок он может тоже локализовать часть производства своих смартфонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дистрибутор электроники VVP Group намерен начать производство смартфонов под своим брендом «Байон» на арендованном предприятии Samsung в Калуге, сообщил “Ъ” источник на рынке электроники. По его словам, компания также намерена предоставлять южнокорейские мощности под контрактную сборку смартфонов. В VVP Group не ответили на запрос “Ъ”, однако источник, близкий к компании, рассказал, что она рассматривает такой вариант загрузки мощностей, однако не под брендом «Байон». В Samsung отказались от комментариев.

Как сообщал “Ъ” в начале 2024 года, российский дистрибутор VVP Group арендовал мощности Samsung в Калуге для производства телевизоров и стиральных машин (см. “Ъ” от 23 января 2024 года). Позже выяснилось, что принадлежащий дистрибутору 3Logic Group производитель электроники «Гравитон» начал контрактную сборку мониторов на этом предприятии (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года). Также на заводе начали собирать серверы «Гравитон», об этом в декабре сообщали «Ведомости».

По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем онлайн-ритейлера «Байон» является действующий гендиректор ООО «В логистик» (принадлежит VVP Group) Сергей Фомин. Также компания зарегистрировала филиал ОП ООО «Байон» по адресу южнокорейского завода Samsung в Калужской области. Само ООО «Байон» летом 2023 года получило сертификаты на ввоз телефонных аппаратов собственного производства, а летом 2024 года зарегистрировало товарный знак Metame. Выручка ООО в 2023 году выросла почти в десять раз, с 443 млн руб. в 2022-м до 3,8 млрд руб.

ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» на 100% принадлежит южнокорейскому Samsung. Предприятие располагает мощностями для производства телевизоров, холодильников и стиральных машин. По данным Росреестра, площадь земли под заводом составляет 465 тыс. кв. м.

Выручка ООО «Центр Дистрибуции» (юрлицо VVP Group) в 2023 году составила 43 млрд руб. с чистой прибылью 2,6 млрд руб. Единственным владельцем компании значится Ирина Сибирцева. Компания была зарегистрирована в подмосковных Химках в 2025 году, однако на своем официальном сайте VVP Group указывает казахский адрес офиса.

Завод Samsung в Калуге можно переоборудовать относительно беззатратно под сборку готовых устройств, однако ключевые компоненты и платы все равно придется импортировать, говорит директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. «Однако в случае более объемной локализации компании придется существенно переоборудовать предприятие»,— добавляет он.

«Однако самое затратное в производстве смартфонов — это отделение по тестированию устройств, которого нет на калужском предприятии»,— объясняет другой собеседник “Ъ” среди производителей электроники. «Необходимо специальное оборудование, которое проверяет радиочастотные каналы. Один такой подержанный станок будет стоить около 9 млн руб., их нужно не менее четырех штук для ритмичного выпуска, включая калибровку и тест»,— говорит он, добавляя, что новое оборудование легально в РФ ввезти невозможно.

Господин Скворцов также считает, что в случае возвращения южнокорейского бренда в РФ компания может наладить сборку смартфонов Samsung младших моделей на калужском предприятии. Как сообщало южнокорейское агентство Yonhap, ряд южнокорейских брендов, в том числе LG, Samsung и Hyundai, рассматривают возможность возобновления работы в РФ.

Тимофей Корнев