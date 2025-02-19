Мишустин утвердил отставку замглавы Минпромторга Бочарова

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Олега Бочарова от должности заместителя министра промышленности и торговли России. На его место назначен Геннадий Абраменков, следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О новой должности господина Бочарова пока не сообщалось, пост заместителя министра промышленности и торговли он занимал с 2017 года.

Геннадию Абраменкову 39 лет. В 2017 году он окончил Московский авиационный институт, получил степень магистра по специальности «Авиастроение». С 2021 года возглавлял опытно-конструкторское бюро «Факел».