Здоровье в частном порядке

Объем рынка частной медицины в России по итогам 2024 года составил 1,57 трлн руб. и с 2017-го вырос в 2,7 раза, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). Хотя бюджетные инвестиции в государственное здравоохранение в этот период были весьма значительными и его уровень заметно вырос, россияне сохраняют интерес к частной медицине, которая привлекает их дополнительными услугами, качеством сервиса и акцентом на профилактику заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По расчетам Национального рейтингового агентства (НРА), объем платных медицинских услуг населению за последние семь лет вырос в РФ в 2,7 раза, до 1,57 трлн руб. Отметим, что этот рост происходил на фоне значительного наращивания вложений государства в систему здравоохранения. В общей сложности госвложения за 2012–2024 годы составили более 3 трлн руб. Только программа модернизации первичного звена медицины в регионах обошлась федеральному и региональным бюджетам в 550 млрд руб. В ходе нее, напомним, строились и ремонтировались фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, районные больницы.

По оценке НРА, рынок частной медицины в РФ при этом прирастал в среднем на 5–10% в год — в 2025 году он может увеличиться до 1,83 трлн руб. Среди основных драйверов роста — расширение ассортимента предполагаемых услуг, увеличение спроса на профилактическую медицину, а также интерес россиян к более высокому уровню медицинского сервиса. «Пациенты выбирают частную медицину за качество и сервис, а также за большую доступность помощи и удобное расположение. Кроме этого, после пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью»,— говорит гендиректор сети клиник «Ниармедик» Сергей Арабаджян.

По итогам 2024 года доля медицинских услуг в общем объеме платных услуг населению составила 9,6%. Она росла ежегодно, кроме 2022 и 2023 годов — когда сократилась после предшествовавшего резкого увеличения спроса на медицину в период пандемии. Впрочем, как отмечают авторы обзора в 2024 году, до 60% прироста показателя было обеспечено инфляцией (то есть ростом цен) и только 40% — развитием рынка.

Более всего в 2024 году подорожали первичные консультационные приемы у профильных врачей (на 17%) и приемы у стоматологов (также на 17%). При этом рост стоимости этих услуг в регионах был неравномерным — если на Алтае, в Челябинской и Ульяновской областях они подорожали более чем в полтора раза, то в Воронежской и Тюменской областях — даже подешевели. Стоматология остается одним из наиболее востребованных сегментов частной медицины, в среднем цены на такие услуги за 2024 год выросли на 10–17%.

Рост спроса населения оказал влияние на структуру этого рынка. Как отмечает гендиректор компании MST.Group Константин Зотов, «раньше мы жили в формате "подъездной медицины" — когда рядом с домом были расположены дешевые локальные клиники и медицинские кабинеты». Теперь же, по его словам, поскольку зарплаты врачей и требования клиентов растут, на рынке происходит много сделок по слиянию и поглощению. «Поэтому идет процесс масштабирования федеральных сетей, их концентрации. Это, соответственно, позволяет аккумулировать внутри одного бизнеса больше ресурсов и инвестировать их в повышение качества медицинской помощи»,— говорит господин Зотов. Это, по его словам, в свою очередь повышает приверженность клиентов частным клиникам.

Анастасия Мануйлова