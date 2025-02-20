Челябинские дороги завели в московский суд

Как стало известно «Ъ», МВД России подозревает челябинских чиновников и предпринимателей в растрате почти 3 млрд руб., выделенных на ремонт и содержание региональных дорог в рамках 60 госконтрактов. Фигурантами расследования помимо министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева стали еще шесть человек, в том числе юрист Екатерина Краснихина, помогавшая военнослужащим в зоне СВО, откуда ее и доставили в Москву. Предполагается, что в пятницу следствие будет ходатайствовать в Мещанском райсуде об их арестах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев

Фото: Владислав Бурнашев / фотохост-агентство ТАСС Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев

Фото: Владислав Бурнашев / фотохост-агентство ТАСС

По данным «Ъ», уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), в рамках которого в минувшую среду, 19 февраля, были проведены обыски и задержания в том числе в Челябинске, было возбуждено следственным департаментом МВД России чуть больше недели назад. Основанием для него стали материалы ФСБ и ГУЭБиПК МВД. Ведомства полагают, что в период с февраля 2015 года по апрель 2019 года «организованной группой» было похищено 2 млрд 966 млн руб. при реализации 60 госконтрактов и дополнительных соглашений к ним, заключенных между министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компаниями «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Общая стоимость соглашений превысила 31 млрд руб.

Схему хищений в МВД пока не раскрывают. В материалах просто говорится, что бюджетные средства выводились на счета компаний, подконтрольных фигурантам расследования.

Ими являются министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, заместитель начальника правового управления миндортранса области Станислав Куликов, бывшие руководители и совладельцы «Южуралмоста» и «Южуралавтобана» Александр Зырянов, Константин Зарипов и Геннадий Вильшенко, сын экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского — Александр Дубровский. Их задержали в Челябинске и самолетом отправили в Москву, где проводятся следственные действия.

Еще одним фигурантом, по данным «Ъ», стала юрист Геннадия Вильшенко Екатерина Краснихина. Ее адвокат Александр Лебедев рассказал «Ъ», что 45-летнюю женщину задержали в Донецке, где она находилась с очередной гуманитарной миссией. Юрист работала в зоне СВО с 2022 года, помогая военнослужащим и мирным жителям решать проблемы в области права.

Господин Лебедев отметил, что у его подзащитной статус подозреваемой, добавив, что в период инкриминируемых преступлений она являлась всего лишь наемным менеджером и оформляла различные сделки. Часть из них по какой-то причине была признана криминальной.

Напомним, что ранее Геннадий Вильшенко и Екатерина Краснихина проходили по еще одному резонансному уголовному делу — о растрате средств из нерудной компании «Бердяуш» (сейчас «ПНК-Урал»), принадлежащей сыну тогдашнего генпрокурора, а сейчас полпреда президента в СКФО Юрия Чайки Артему Чайке. Расследование было начато в 2017 году, через два года Чертановский райсуд Москвы вынес фигурантам обвинительный приговор, который через три года отменила кассационная инстанция, направив дело на дополнительное расследование. В 2023 году оно было прекращено.

Адвокат Лебедев надеется, что следствие и суд учтут, что его подзащитная не только работала в зоне СВО, но и мать-одиночка, воспитывающая двух несовершеннолетних детей, ограничившись в ее отношении мерой пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Николай Сергеев