Билет получат по лицу

В московское метро до 2030 года поставят почти 2 тыс. новых билетных автоматов с системой распознавания лиц за более чем 4 млрд руб. Производство планируется запустить в столичном «Технополисе». Участники рынка считают, что его полная локализация невозможна из-за отсутствия выпуска отдельных модулей в РФ, а также из-за того, что дооснащение уже существующих моделей устройствами для оплаты по биометрии выглядит более экономически оправданным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с закупкой департамента по конкурентной политике города Москвы на поставку почти 2 тыс. билетных автоматов на станциях метро, МЦК и МЦД на сумму более 4 млрд руб. Победителем стало ООО «Банковские и финансовые системы» (БФС), следует из карточки контракта на сайте госзакупок, заключенного 30 января.

Согласно техническому заданию, новые билетные машины будут оснащены камерой для распознавания лиц «для оплаты товаров и услуг и идентификации пассажира при входе в личный кабинет». В документах также указано, что новые терминалы будут функционировать на операционной системе «Астра Линукс». На запрос “Ъ” в Московском департаменте конкурентной политики и БФС не ответили.

Всего за пять лет планируется произвести 1970 экземпляров билетных автоматов в трех разных комплектациях. Стоимость самого дешевого составляет 1,2 млн руб. (заказано 800 штук), а самый дорогой оценивается в 2,6 млн руб. (заказано 1100 штук). Срок выполнения работ — до 24 мая 2030 года.

Производство новых билетных автоматов будет локализовано в особой экономической зоне «Технополис Москва», заявил 13 февраля руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов. По условиям офсетного контракта компания БФС вложит не менее 150 млн руб. в модернизацию производства. Начать поставки планируется в 2025 году.

«Обычная цена для билетных автоматов составляет от 200 тыс. до 400 тыс. руб., однако все зависит от комплектации»,— рассказывает гендиректор компании—производителя постаматов Utron Константин Мочалов. Он добавляет, что полностью локализовать производство автоматов из российских комплектующих пока нельзя. По его словам, например, диспенсеры для пластиковых карт в России не производят.

Оборудование и программное обеспечение для работы с лицевой биометрией имеет высокую стоимость, ведь речь идет о необходимости обеспечения высокого уровня защиты персональных данных, объясняет директор по работе с партнерами «РекФэйсис» Ирина Остроухова. «Добавить сюда цену терминала по продаже проездных документов с поддержкой разных способов оплаты, контрактное, сервисное обеспечение, и порядок цен выглядит реалистично»,— говорит она. Однако при наличии установленных автоматов по приобретению билетов дооснащение их терминалами для биометрической оплаты выглядит более экономически оправданным, считает госпожа Остроухова.

Закупка и установка новых автоматов вместо дооборудования старых могут быть связаны с устареванием предыдущих моделей, которые невозможно модернизировать, считают в отечественном производителе постаматов Engy: «В некоторых случаях модернизация старых автоматов может быть дороже, чем покупка новых».

Ранее “Ъ” писал, что правительство планирует до конца 2025 года запустить оплату по биометрии в шести региональных метрополитенах. Источники на рынке считали такие сроки оптимистичными и оценивали минимальные затраты на оборудование станций в 260 млн руб. Эксперты предупреждали о высоких рисках дополнительных расходов и технических сложностях при реализации проекта (см. “Ъ” от 12 января 2024 года).

Источник “Ъ” на IT-рынке говорит, что при средней цене одного билетного автомата с оплатой по биометрии в почти 2 млн руб. региональные бюджеты, кроме Санкт-Петербурга и Казани, не рассчитаны на покупку таких моделей для местных метрополитенов. Однако он добавляет, что нельзя исключать возможности внебюджетного финансирования региональных транспортных систем.

Олег Козырицкий, Алексей Жабин