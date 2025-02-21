Путин: боеголовки «Орешника» выдерживают температуру поверхности Солнца

Боеголовки баллистической ракеты средней дальности «Орешник» способны выдержать такую же температуру, как на поверхности Солнца, заявил президент России Владимир Путин. Он уточнил, что весь мир говорит о возможностях комплекса, и восхитился материалами, из которых тот сделан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боеголовках соответствует температуре на поверхности Солнца»,— сказал президент в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий (цитата по сайту Кремля).

Так же высоко господин Путин оценил потенциал ракетной системы «Авангард», подчеркнув, что наряду с «Орешником» это результат работы над новыми материалами. «С 80-х годов разрабатывали системы планирующего летающего блока, мы его назвали "Авангард". Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца»,— добавил президент. При этом, по словам господина Путина, в 1980-е годы материалов для создания такой системы не хватало.

Владимир Путин впервые рассказал об «Орешнике» 21 ноября. Тогда российская армия нанесла удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре.

Подробнее об «Орешнике» — в материале «Ъ».