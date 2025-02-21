Роспотребнадзор приостановил работу 76 магазинов сети «Светофор»

По результатам проверок в сети «Светофор» изъяли более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом свыше 300,1 т. Приостановлена работа 76 объектов сети, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Проверки проводились с 10 по 30 января, они затронули 1485 торговых точек. Было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 1,2 млн руб. Еще 314 материалов о нарушениях передали в суды.

В числе выявленных нарушений — несоблюдение сроков годности и требований хранения продукции, отсутствие или неисправность оборудования, отсутствие горячего и холодного водоснабжения, несоблюдение гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками.

«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, сейчас они представлены в большинстве регионов РФ. В 2024 году выручка сети, по подсчетам «Infoline-Аналитики», сократилась на 5%, до 379,6 млрд руб.

Вчера, 20 февраля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила «Ъ», что начала проверку логистических центров сети «Светофор». С требованием провести проверку в ФАС обратился депутат Госдумы Сергей Лисовский. Поводом стали жалобы на невыгодные условия для поставщиков, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет.

Подробности — в материале «Ъ» «У "Светофора" замаячила проверка».