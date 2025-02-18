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Коммерсантъ FM
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Дипмиссии выполнимы

“Ъ” стало известно, кто может стать послом США в России

Одной из ключевых тем последних контактов России и США стала нормализация отношений между двумя странами, в частности восстановление полноценной работы их загранучреждений на территории друг друга. Снятие части жестких взаимных ограничений может стать одним из достижений готовящейся личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом Россия рассчитывает на скорое решение вопроса о выдаче американской стороной агремана Александру Дарчиеву, который должен возглавить российское посольство в Вашингтоне. А дипмиссию США в Москве, по данным “Ъ”, может возглавить спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.

Посольство США в Москве, по данным “Ъ”, может возглавить нынешний спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Посольство США в Москве, по данным “Ъ”, может возглавить нынешний спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Фото: Yousef Murad / AP

Посольство США в Москве, по данным “Ъ”, может возглавить нынешний спецпосланник по Ливии Ричард Норланд

Фото: Yousef Murad / AP

Тематику работы посольств глава МИД РФ Сергей Лавров и его новый американский визави Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора 15 февраля, еще до встречи в Саудовской Аравии. «Состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США»,— сообщили по итогам созвона в МИД РФ.

Прокомментировал эту тему и Марко Рубио. «Я затронул вопрос о нашем посольстве в Москве, которое работает в очень сложных условиях. Я поднял этот вопрос, потому что это важно. Будет очень трудно общаться с Россией по любому вопросу, если наше посольство не будет функционировать, и он (Сергей Лавров.— “Ъ”) выразил обеспокоенность по поводу своей дипломатической миссии в Соединенных Штатах,— сказал госсекретарь журналистам (цитата по ТАСС).— Поэтому на самом элементарном уровне, если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и Вашингтоне. И это, безусловно, то, о чем министры иностранных дел будут говорить в обычном порядке».

На данный момент власти РФ не имеют доступа к целому ряду своих объектов на территории США, включая здания генеральных консульств и резиденций консулов (в Сиэтле и Сан-Франциско), торгпредство в Вашингтоне и его отделения в Нью-Йорке, а также посольские дачи.

Из российского посольства в Вашингтоне и постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке с конца 2016 года было выслано несколько сотен дипломатов. Оставшиеся дипломаты работают в условиях жестких ограничений, в частности на перемещение по территории страны. Выдачу виз новым сотрудникам дипмиссий РФ американские власти сильно затягивают, а порой и не выдают их вовсе. Это касается и официальных делегаций РФ, направляющихся в США на мероприятия по линии ООН.

Американские дипломаты в России также работают в условиях жестких ограничений, ставших ответом на рестрикции, введенные США.

Одной из проблем, которые стороны могут решить достаточно оперативно, является вопрос о том, кто возглавит дипмиссии. Как ранее писал “Ъ”, Москва запросила у Вашингтона агреман (предварительное согласие властей страны пребывания на то, чтобы определенный человек стал послом) на директора департамента Северной Америки МИД РФ, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. 9 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «РИА Новости» заявила, что Москва определила кандидатуру нового посла РФ в США, но агремана от Вашингтона пока нет: «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен».

Напомним, предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов вернулся на родину в октябре прошлого года.

Чем известен новый посол США в России

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Между тем, по информации “Ъ”, США также направили России запрос на агреман на человека, который должен возглавить их посольство в Москве вместо нынешнего посла Линн Трейси. Речь идет о 69-летнем спецпосланнике США по Ливии Ричарде Норланде.

На дипломатической службе он уже около 35 лет, ранее возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане, а также был заместителем главы дипмиссии США в Афганистане и Латвии. В конце 1980-х он работал в посольстве США в СССР. Российским дипломатам Ричард Норланд хорошо знаком по ливийскому треку. По данным “Ъ”, его кандидатуру выдвинула еще предыдущая американская администрация, однако и новая пока не стала ее отзывать.

Напомним, договоренности о послах стали одним из ключевых достижений и первой встречи Владимира Путина с предыдущим президентом США Джо Байденом в Женеве.

За несколько месяцев до саммита главы дипмиссий Анатолий Антонов и Джон Салливан на фоне растущей конфронтации между сторонами вернулись в свои столицы. Российский посол тогда покинул Вашингтон после крайне резкого высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Джона Салливана же сами российские власти попросили съездить домой «на консультации», что, по сути, было равноценно временной высылке. По итогам переговоров двух президентов в Женеве было объявлено о возвращении дипломатов в места их работы.

Елена Черненко

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