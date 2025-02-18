WSJ: в ЕС обсуждают идею размещения войск на Украине вдали от будущей границы

Представители некоторых стран ЕС предложили рассмотреть идею размещения европейских войск на Украине не на линии соприкосновения, а вдали от потенциальной границы, пишет WSJ. В рамках этой идеи войска ЕС будут играть роль сил обеспечения: снабжения и обучения украинских войск.

Размещение европейских войск на удалении от линии соприкосновения — альтернативный вариант идеи властей США; те хотят, чтобы европейские войска находились непосредственно на потенциальной границе и обеспечивали безопасность при возможном урегулировании вооруженного конфликта.

По данным WSJ, США попросили страны ЕС ответить, кто из них готов направить войска на Украину. Франция, Великобритания, Швеция высказались «за»; Германия, Италия, Польша, Испания — «против», следует из материала FT. Дания — входит в пятерку военных доноров Украины — не дает четкого ответа, ссылаясь на то, что нужно до конца понять позицию США по вопросу урегулирования.

Европейские политики, отмечает FT, опасаются, что после урегулирования конфликта США оставят ЕС вопрос поддержки безопасности по линии разграничения, что повлечет за собой расходы сильно больше, чем те, что европейские страны тратят на Украину сейчас.

Варианты европейской поддержки Украины обсуждались на экстренном неформальном совещании лидеров ЕС в Елисейском дворце в Париже под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона 17 февраля. Обсуждения прошли после того, как господин Макрон провел 20-минутный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры в Париже достигли минимального прогресса в выработке общей позиции, говорится в материале WSJ.

Подробнее о переговорах в Париже — в материале «Ъ».